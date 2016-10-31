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صباح الخير من رويترز

Mon Oct 31, 2016 4:21am GMT
 
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الاثنين 31 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية

    * الشرطة العراقية تتصدى للانتحاريين في معركة الموصل 
    * القوات العراقية تقترب من الموصل على الجبهات الجنوبية
    * فصائل مدعومة من إيران تنضم لحملة تقودها أمريكا لتحرير
الموصل رافعة رايات الشيعة 
    * مسؤول: غارة جوية للتحالف العربي تقتل 60 شخصا في اليمن
    * قناة العربية: مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار بمدينة
القطيف
    * السعودية تعتقل متشددين يشتبه بأنهم من الدولة الإسلامية
دبروا لهجمات
    * القوات الجزائرية تتعقب متشددين بعد اغتيال شرطي 
    * اندلاع احتجاجات في المغرب بعد سحق بائع سمك حتى الموت 
    * إسرائيل تقول إن جنودها قتلوا فلسطينيا هاجمهم بسيارة 
    *  إقالة أكثر من 10 آلاف موظف تركي للاشتباه في صلتهم بمحاولة
الانقلاب
    * حركة الشباب الصومالية تنتزع السيطرة على بلدة من الحكومة
    * الهلال الأحمر: العثور على 16 جثة لمهاجرين جرفتها المياه
على شاطئ ليبي
    *  

أهم الأنباء العالمية
    
    * تقرير أمريكي: الحكومة الأفغانية خسرت أراضي أمام المتشددين
[
    * محاكمة الزعيم اليميني الهولندي المتطرف فيلدرز بتهمة
التحريض على الكراهية 
    * إجراء جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في مولدوفا في 13
نوفمبر
    * اليونيسيف:واحد من بين كل سبعة أطفال يعاني من ارتفاع معدل
تلوث الهواء 
    * زلزال قوي يهز وسط إيطاليا وانهيار مبان ولا قتلى
    * رئيسة كوريا الجنوبية تقبل استقالة كبار مساعديها وسط أزمة
    * تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن طعن شابين في
ألمانيا
    * مولدوفا تختار رئيسا جديدا وسط أزمة مصرفية
    * استفتاء على دستور جديد في ساحل العاج والمعارضة تقاطع
    * الاتحاد الأوروبي وكندا يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة

السعودية
    * صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يهبط 7.4 مليار دولار
في سبتمبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 5977.98 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * نمو أرباح أموك المصرية 12% في الربع/1
    * مساهمو مصر الجديدة للإسكان يقرون توزيع 2.7 جنيه للسهم على
قسطين
    * اتحاد الغرف التجارية في مصر يناشد التجار التوقف عن شراء
الدولار لأسبوعين
    * مؤشر البورصة تصعد 0.17% إلى 8357.42  نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات

    *  أبراج تبيع حصة في كيه-إليكتريك الباكستانية لشنغهاي
اليكتريك مقا  بل 1.77 مليار دولار
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.14% إلى 4286.34 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.08% إلى 3320.92 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.13% إلى  5390.8 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -8.49      -0.05%        18161.19 نقطة
ستاندرد آند بورز    -6.63        -0.31%        2126.41 
ناسداك            -25.87     -0.5%      5190.10 
ستوكس 600        -0.91        -0.27%           340.80 
نيكي          (الساعة 0409 جمت يوم الاثنين)     
    
                    -43.55      -0.25%        17402.86
    
النفط         (الساعة 0409 جمت يوم الاثنين) 
الخام الأمريكي        -0.19      -0.39%        48.51 دولار/برميل
برنت            -0.26        -0.52%        49.45

العملات والذهب (الساعة 0409 جمت يوم الاثنين) 
اليورو/الدولار       
1.0967-1.0968‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.80-104.81   ين
الاسترليني/الدولار    1.2186-1.2188   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1276.71-1277.50 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 