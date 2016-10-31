الاثنين 31 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * الشرطة العراقية تتصدى للانتحاريين في معركة الموصل * القوات العراقية تقترب من الموصل على الجبهات الجنوبية * فصائل مدعومة من إيران تنضم لحملة تقودها أمريكا لتحرير الموصل رافعة رايات الشيعة * مسؤول: غارة جوية للتحالف العربي تقتل 60 شخصا في اليمن * قناة العربية: مقتل رجل أمن سعودي في إطلاق نار بمدينة القطيف * السعودية تعتقل متشددين يشتبه بأنهم من الدولة الإسلامية دبروا لهجمات * القوات الجزائرية تتعقب متشددين بعد اغتيال شرطي * اندلاع احتجاجات في المغرب بعد سحق بائع سمك حتى الموت * إسرائيل تقول إن جنودها قتلوا فلسطينيا هاجمهم بسيارة * إقالة أكثر من 10 آلاف موظف تركي للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب * حركة الشباب الصومالية تنتزع السيطرة على بلدة من الحكومة * الهلال الأحمر: العثور على 16 جثة لمهاجرين جرفتها المياه على شاطئ ليبي * أهم الأنباء العالمية * تقرير أمريكي: الحكومة الأفغانية خسرت أراضي أمام المتشددين [ * محاكمة الزعيم اليميني الهولندي المتطرف فيلدرز بتهمة التحريض على الكراهية * إجراء جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في مولدوفا في 13 نوفمبر * اليونيسيف:واحد من بين كل سبعة أطفال يعاني من ارتفاع معدل تلوث الهواء * زلزال قوي يهز وسط إيطاليا وانهيار مبان ولا قتلى * رئيسة كوريا الجنوبية تقبل استقالة كبار مساعديها وسط أزمة * تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن طعن شابين في ألمانيا * مولدوفا تختار رئيسا جديدا وسط أزمة مصرفية * استفتاء على دستور جديد في ساحل العاج والمعارضة تقاطع * الاتحاد الأوروبي وكندا يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة السعودية * صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يهبط 7.4 مليار دولار في سبتمبر * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 5977.98 نقطة في الإغلاق السابق مصر * نمو أرباح أموك المصرية 12% في الربع/1 * مساهمو مصر الجديدة للإسكان يقرون توزيع 2.7 جنيه للسهم على قسطين * اتحاد الغرف التجارية في مصر يناشد التجار التوقف عن شراء الدولار لأسبوعين * مؤشر البورصة تصعد 0.17% إلى 8357.42 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أبراج تبيع حصة في كيه-إليكتريك الباكستانية لشنغهاي اليكتريك مقا بل 1.77 مليار دولار * مؤشر أبوظبي ينزل 0.14% إلى 4286.34 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.08% إلى 3320.92 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يهبط 0.13% إلى 5390.8 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -8.49 -0.05% 18161.19 نقطة ستاندرد آند بورز -6.63 -0.31% 2126.41 ناسداك -25.87 -0.5% 5190.10 ستوكس 600 -0.91 -0.27% 340.80 نيكي (الساعة 0409 جمت يوم الاثنين) -43.55 -0.25% 17402.86 النفط (الساعة 0409 جمت يوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.19 -0.39% 48.51 دولار/برميل برنت -0.26 -0.52% 49.45 العملات والذهب (الساعة 0409 جمت يوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0967-1.0968‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.80-104.81 ين الاسترليني/الدولار 1.2186-1.2188 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1276.71-1277.50 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)