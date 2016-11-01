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صباح الخير من رويترز

Tue Nov 1, 2016 4:10am GMT
 
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الثلاثاء أول نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * برلمان لبنان ينتخب قائد الجيش السابق العماد ميشال عون
رئيسا للجمهورية
    * رئيس لبنان الجديد يتعهد بحمايته من "الحرائق الإقليمية"
    * ضابط: القوات العراقية تدخل حي الكرامة في الموصل
    * ممثلو القوى الغربية يلتقون رئيس الوزراء الليبي لبحث الأزمة
السياسية
    * الأمم المتحدة تقول إن قصف دبابات أصاب مكتبها في حلب
    * الجيش السوري: 84 قتيلا في قصف المعارضة لحلب خلال ثلاثة
أيام
    * تجدد الاحتجاجات في المغرب على مقتل بائع سمك
    * استقالة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني
    * مبعوث الأمم المتحدة لليمن: اليمنيون أسرى "القرارات الشخصية
المتهورة"
    * وزارة الخارجية: أمريكا قلقة بشأن حرية الصحافة في تركيا بعد
اعتقالات

أهم الأنباء العالمية
    * مسؤولون إندونيسيون يدعون للهدوء قبيل احتجاجات مقررة
    * راخوي يؤدي اليمين رئيسا لوزراء إسبانيا
    * استطلاع: كلينتون تحافظ على تقدمها بخمس نقاط على ترامب
    * مقتل شيوخ قبائل أفغانية في هجوم انتحاري استهدف اجتماعا في
إقليم ننكرهار
    * الصين تكشف النقاب عن المقاتلة الشبح جيه-20 لأول مرة
    * استراليا وإندونيسيا تدرسان إجراء دوريات في بحر الصين
الجنوبي
    * مصادر: مسؤولو أوبك يقرون استراتيجية طويلة الأجل بعد تأخر
    * مستوى قياسي مرتفع جديد لإنتاج نفط أوبك بقيادة نيجيريا
وليبيا
    * فرنسا والصين تؤسسان صندوقا للاستثمارات المشتركة في الخارج 

السعودية
    * أمر ملكي بتغييرات تشمل منصب وزير المالية
    * مصادر: أوجيه تليكوم تجري محادثات بشأن الديون
    * هبوط الفائدة بعد تحرك السلطات لدعم السيولة بالقطاع المصرفي
    * موبايلي واتصالات تمددان فترة دراسة اتفاق الأبراج 30 يوما
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 6012.22 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * هيئة قناة السويس تتوقع نمو إيرادات 2016 إلى 5.7 مليار
دولار
    * رئيس الوزراء المصري: النمو الاقتصادي 4.3% في 2015-2016
والعجز نحو 12.1%
    * مؤشر البورصة يرتفع  0.3% إلى 8386.03  نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مصادر: شل وفيتول تعززان التخزين بالفجيرة لاستيعاب خام
العراق
    * أرامكس تسعى لشراكات مع شركات لوجيستية وتكنولوجية لتوسيع
أنشطتها
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.32% إلى 4300.18 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.35% إلى 3332.41 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * الأرباح الصافية لطيران الجزيرة الكويتية تهبط 27% في
الربع/3 
    * المركز المالي الكويتي يعتزم إصدار سندات دين محلية بحد أقصى
25 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5401 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -18.77     -0.10%        18142.42 نقطة
ستاندرد آند بورز    -0.26        -0.01%        2126.15 
ناسداك            -0.969     -0.02%      5189.135
ستوكس 600        -1.83        -0.54%           338.97 
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                    +33.33     +0.19%        17458.35
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) 
الخام الأمريكي        +0.07      +0.15%        46.93 دولار/برميل
برنت            +0.28        +0.58%        49.45

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) 
اليورو/الدولار       
1.0959-1.0962‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.86-104.87   ين
الاسترليني/الدولار    1.2228-1.2234   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1276.50-1278.00 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 