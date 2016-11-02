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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 2, 2016 4:08am GMT
 
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الأربعاء 2 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
   
    * روسيا: محادثات السلام السورية أرجئت لأجل غير مسمى
    * الكرملين: هجمات المسلحين في حلب تهدد استمرار تعليق الغارات
الجوية
    * الأمم المتحدة: طرفا الحرب في سوريا ربما يرتكبان جرائم حرب
في حلب
    * الرئيس الفلسطيني يعلن موعد عقد المؤتمر السابع لحركة فتح
    * محكمة إيرانية تصدر أحكاما على متهمين باقتحام بعثتين
دبلوماسيتين سعوديتين
    * القوات العراقية تستهدف دفاعات الدولة الإسلامية عند الطرف
الشرقي للموصل
    * الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية تقتل 40 قرب الموصل وتحاول
نقل 25 ألفا لاستخدامهم كدروع
    * مصادر: الجيش التركي يرسل دبابات ومركبات عسكرية إلى منطقة
قرب الحدود العراقية
    * قائد القوات المسلحة التركية يزور روسيا لبحث التعاون
العسكري
    * نائب المدعي العام الإيطالي يزور مصر لمتابعة التحقيق في
مقتل الباحث ريجيني

    
        
    
    أهم الأنباء العالمية

    * كوريا الجنوبية تعين رئيسا جديدا للوزراء وسط فضيحة سياسية
    * حملة كلينتون تدعو مكتب التحقيقات الاتحادي للإفصاح عن
علاقات ترامب بروسيا
    * ممثل ادعاء برازيلي يحقق في استثمار صندوقين حكوميين بفندق
لترامب
    * كيري ورايس يجتمعان بمسؤول صيني كبير في نيويورك
    * الموافقة على دستور جديد في ساحل العاج والمعارضة تزعم
التزوير
    * زعيم باكستاني معارض يتراجع عن تهديده بإغلاق العاصمة
    * مسؤول: إندونيسيا مازالت تجري محادثات لشراء"تسع أو عشر"
طائرات سوخوي من روسيا
    * الصين تكشف النقاب عن المقاتلة الشبح جيه-20 لأول مرة
    * ولاية ألاباما تعلن حالة الطوارئ إثر انفجار وحريق في خط
أنابيب
    * مسؤولون أمريكيون يقولون كوريا الشمالية تجهز لإطلاق صاروخ
    * مقتل عشرة عمال على الأقل في انفجار في ميناء لتفكيك السفن
بباكستان

    
    
    السعودية
    * وزير المالية الجديد: ثقتي كبيرة في الرؤية الاقتصادية
للسعودية رغم التحديات
    * بورصة السعودية تنوي إدراج صناديق عقارية متداولة قبل نهاية
2016
    * سبكيم السعودية تبدأ التشغيل التجاري لأحد مصانعها اليوم
    * مؤشر البورصة ينزل 0.25% إلى 5997.03 نقطة في الإغلاق السابق

    مصر
    * المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على 17 قرارا بهدف دعم
الاستثمار  
    * تراجع أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية 18% في 9 أشهر
    * أرباح عامر جروب المصرية تقفز 78% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع  0.74 إلى 8447.76  نقطة في الإغلاق
السابق

   
    الإمارات
    * وزارة المالية الإماراتية: لا نية لفرض ضرائب على دخل
الأفراد
    * حكومة دبي تختار إتش.إس.بي.سي لترتيب تمويل بقيمة 3 مليارات
دولار
    * صافي ربح دو الإماراتية ينخفض 6.7% في الربع/3 ولكن يفوق
التوقعات
    * ارتفاع صافي ربح دبي للاستثمار 35.9% في الربع/3
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.17% إلى 4307.39 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.3% إلى 3322.45 نقطة عند الإغلاق السابق 

      الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5411.6 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -105.32     -0.58%        18037.10 نقطة
ستاندرد آند بورز    -14.43        -0.68%        2111.72 
ناسداك            -35.56     -0.69%      5153.58
ستوكس 600        -3.64        -1.07%           335.33 
    
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
                    -284.55    -1.63%        17458.35
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) 
الخام الأمريكي        -0.42      -0.9%        46.25 دولار/برميل
برنت            -0.35        +0.73%        47.79

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) 
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        103.77-103.80   ين
الاسترليني/الدولار    1.2239-1.2240   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1290.41-1291.18 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 