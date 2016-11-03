الخميس 3 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يقول في تسجيل صوتي إنه واثق من النصر ويدعو لمهاجمة تركيا والسعودية * روسيا تطلب من مقاتلي المعارضة مغادرة حلب بحلول مساء الجمعة * صحيفة: تنفيذ عقوبة الجلد في أمير سعودي * تلفزيون: أوامر باعتقال 137 أستاذا جامعيا آخرين فيما يتعلق بالانقلاب أهم الأنباء العالمية * فرنسا تبدأ نقل الأطفال المهاجرين من كاليه إلى مراكز استقبال * مستوى قياسي مرتفع جديد لإنتاج النفط الروسي في أكتوبر * حصري-شركات نفطية كبرى تنشئ صندوقا للطاقة المتجددة * رئيس لوفتهانزا: لا خطة للاستثمار في إيطاليا السعودية * مؤسسة الحبوب تؤهل 24 موردا عالميا للشعير * مؤشر البورصة يهبط 0.12% إلى 5989.62 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مجلس الاستثمار يأخذ قرارات لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد * هيئة قناة السويس تتوقع تلقي ردود خطة الدفع المسبق الأسبوع القادم * مؤشر البورصة يرتفع 0.91 إلى 8542.66 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصرفيون: راك للضيافة تبحث مع البنوك تمويل ديون * مصرفيون: مصرف عجمان يجمع 230 مليون دولار من قرض إسلامي * مؤشر أبوظبي يهبط 1% إلى 4264.50 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.93% إلى 3291.52 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * أرباح الخليج للتأمين تهبط 8% في الربع/3 * المركزي يوافق لوربة على إصدار صكوك بحد أقصى 250 مليون دولار * مؤشر البورصة يهبط 0.07% إلى 5407.67 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -77.46 -0.43% 17959.64 نقطة ستاندرد آند بورز -13.78 -0.65% 2093.29 ناسداك -48.01 -0.93% 5105.57 ستوكس 600 -3.78 -1.13% 331.55 نيكي (السوق مغلقة لعطلة اليوم الخميس) النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.39 +0.84% 45.73 دولار/برميل برنت +0.57 +1.13% 47.39 العملات والذهب (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.1118-1.1119‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.73-102.74 ين الاسترليني/الدولار 1.2332-1.2335 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1305.11-1305.88 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)