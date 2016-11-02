الجنيه المصري يرتفع في السوق السوداء توقعا لقيود على الودائع

من إريك كنيكت وأروى جاب الله

القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال متعاملون إن الجنيه المصري ارتفع اليوم الأربعاء مسجلا أعلى سعر له في أكثر من أسبوعين في السوق السوداء وسط تكهنات بأن قواعد مصرفية جديدة قد تفرض قيودا على العملة الأجنبية التي يتم الحصول عليها من السوق الموازية.

وتعاني مصر من نقص متنام في الدولار جعل السوق السوداء مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة للشركات منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للنقد الأجنبي.

واستنزفت جهود الدفاع عن الجنيه الاحتياطيات لتنخفض إلى 19.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

كان سعر الدولار في السوق السوداء صعد إلى مستويات غير مسبوقة هذا الأسبوع حيث بلغ 18.25 جنيه يوم الاثنين أي أكثر من مثلي السعر الرسمي البالغ نحو 8.8 جنيه.

لكن السعر بدأ يتراجع في اليومين الأخيرين وسط تكهنات بأن البنوك ستبدأ رفض ودائع العملة الصعبة إذا كان مصدرها السوق السوداء ومع قول متعاملين ورجال أعمال إنهم سيتوقفون عن اللجوء إلى السوق لحين انخفاض الأسعار.

وأبلغ متعامل بالسوق السوداء رويترز أن الدولار بيع بسعر 15.5 جنيه اليوم مقارنة مع 16.5 في اليوم السابق. وقال تجار سلع إنهم يشترون الدولار بنحو 15 جنيها.

وقالوا إن العملة المحلية ارتفعت وسط توقعات بأن البنك المركزي سيشترط تقديم إيصالات لقبول الودائع الدولارية بما يعني عمليا عدم إمكانية إيداع النقود المشتراة من السوق الموازية في البنوك.