مقدمة 1-الجنيه المصري يرتفع لأعلى مستوى في 5 أسابيع بالسوق السوداء مع توقف شراء الدولار

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من إريك كنيكت ولين نويهض

القاهرة 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري 21 بالمئة إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع بالسوق السوداء اليوم الأربعاء بعد هبوط حاد أغضب المستوردين ودفعهم إلى التوقف عن النشاط التجاري.

ويتراجع الجنيه في السوق الموازية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة في اقتصاد يعتمد على استيراد جميع السلع من الأغذية إلى السيارات الفارهة.

غير أن بعض الشركات تقول إن الهبوط الحاد للجنيه في الأسابيع القليلة الماضية جعلها غير قادرة على التخطيط لليوم التالي. وقرر عدد كبير من الشركات الكبرى في مصر التوقف عن شراء الدولارات بأسعار وصفتها بأنها ناجمة عن المضاربة خشية ألا تستطيع تمرير التكلفة إلى المستهلك النهائي المثقل بالأعباء.

وقال رجل أعمال كبير "عندما بلغ الدولار 18.30 جنيه توقفت عن الشراء... قلت لن أشتري المزيد ولتذهب السوق السوداء إلى الجحيم."

وأدى ذلك إلى تغير في المعنويات إذ توقف الهبوط وتحولت العملة للصعود بين ليلة وضحاها بما يمنح البنك المركزي الفرصة لتعديل السعر الرسمي للجنيه إلى مستوى أكثر واقعية.

وفي يوم الأحد جرى بيع الدولار بسعر 18-18.2 جنيه وتم شراؤه بسعر 17.5-17.85 جنيه في السوق الموازية وهو أعلى من مثلي سعر الصرف الرسمي البالغ نحو 8.8 جنيه للدولار.