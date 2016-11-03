مصحح-السندات الدولارية لمصر تقفز بعد تحرير سعر صرف الجنيه
(لتصحيح معدل تخفيض العملة إلى 32.3 بالمئة من 47.7 بالمئة)
لندن 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق اليوم الخميس مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر صرف الجنيه.
وخفضت هذه الخطوة قيمة الجنيه 32.3 بالمئة ليصل إلى سعر استرشادي يبلغ 13 جنيها مقابل الدولار في حين تقرر رفع أسعار الفائدة الأساسية ثلاث نقاط مئوية.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات الصادرة لأجلي 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.
وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية بمؤشر إي.ام.بي.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.