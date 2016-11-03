المركزي المصري يقول إنه سيبيع 100 مليون دولار في عطاء اليوم
القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه طرح للبيع 100 مليون دولار في عطاء اليوم الخميس وكان مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح أربعة مليارات دولار في عطاء استثنائي.
ولم يتضح ما إذا كانت المئة مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي البنك المركزي للتعليق.
وفي وقت سابق اليوم قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه.
وقال البنك المركزي إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء المئة مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش). (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
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