المركزي المصري يقول إنه سيبيع 100 مليون دولار في عطاء اليوم

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه طرح للبيع 100 مليون دولار في عطاء اليوم الخميس وكان مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح أربعة مليارات دولار في عطاء استثنائي.

ولم يتضح ما إذا كانت المئة مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي البنك المركزي للتعليق.

وفي وقت سابق اليوم قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه.