الأوروبي للإنشاء والتعمير يرحب بقرار مصر تحرير سعر الصرف
لندن 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - رحب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقرار مصر تحرير سعر صرف عملتها اليوم الخميس وقال إن هذا سيعزز القدرة التنافسية لمصر وسيخفف الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي.
وقال البنك في بيان "يرحب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتحرير سعر الصرف ويراه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح."
وأضاف "تعويم العملة وإحراز تقدم في سد فجوة التمويل الخارجي سيدعم تحقيق تقدم في الموافقة على تسهيل بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي."
يستثمر البنك أكثر من 1.8 مليار يورو (1.99 مليار دولار) في مصر عبر 34 مشروعا منذ بدء أنشطته هناك في نهاية 2012.
(الدولار = 0.9037 يورو) (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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