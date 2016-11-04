مقدمة 1-وزير مصري: لا قيود على استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص

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القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير التموين المصري اليوم الجمعة إنه لا قيود أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية ولا جمارك على السكر الأبيض المستورد.

جاءت تصريحات الوزير محمد علي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي أمس الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوات تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة.

وقررت مصر رفع أسعار الوقود من اليوم.

وأضاف الشيخ أن مصر ألغت "الجمارك عن السكر الأبيض المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد".

شهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار "زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد‭"‬‭ ‬بداية من الشهر المقبل.

تدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 18 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.