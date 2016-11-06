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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 6, 2016 4:34am GMT
 
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الأحد 6 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * القوات العراقية تقول إنها تقترب من مطار الموصل 
    * أيرلندا تتحرى صحة تقارير عن قيام أيرلندي بتنفيذ هجوم
انتحاري قرب الموصل 
    * سي.إن.إن ترك:إطلاق نار عند مطار أتاتورك باسطنبول واعتقال
رجلين 
    * اعتقال رئيس تحرير صحيفة معارضة وتسعة صحفيين كبار في تركيا 
    * حركة الشباب تتبنى تفجير سيارة ملغومة قرب البرلمان الصومالي
    * عائدات السياحة في اليمن تهوى 60 بالمئة في 2015 
    * إطلاق سراح إيطاليين اثنين وكندي خطفوا في ليبيا 

أهم الأنباء العالمية
    *  مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة في حادث طعن في ولاية نيوجيرزي
الأمريكية 
    * خطف استرالية في العاصمة الأفغانية كابول 
    * إيطاليا: إنقاذ أكثر من 2200 مهاجر في البحر المتوسط وغرق 10
    * الناخبون في بلغاريا يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد
للبلاد 
    * محكمة بكوريا الجنوبية تصدر أوامر باعتقال مساعدين رئاسيين
سابقين 
    * الشرطة تفض احتجاجات ضد رئيس غينيا بيساو 
    * الشرطة البريطانية تعتقل نحو 50 في احتجاج لجماعة أنونيموس 
بلندن 
    * محتجون مناوئون للحكومة الإيطالية يشتبكون مع الشرطة في
فلورنسا

السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة يصعد 1.18% إلى 6060.46 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يصعد 3.35% إلى 8810.51 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.4% إلى 4281.62 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.21% إلى 3298.43 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 5409.36 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -42.39     -0.24%        17888.28 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.48        -0.17%        2085.18
ناسداك            -12.04     -0.24%      5046.37 
ستوكس 600        -2.76        -0.83%           328.80 
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
                    -229.32     -1.34%        16905.36
       
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.39      +0.84%        45.73 دولار/برميل
برنت            +0.57        +1.13%        47.39

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
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دولار
الدولار/الين        102.73-102.74   ين
الاسترليني/الدولار    1.2332-1.2335   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1305.11-1305.88 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 