Wed 9 Aug 2017 | 4:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الجنية المصري شبه مستقر مع بدء التعاملات بين البنوك

Sun Nov 6, 2016 10:11am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - لم يطرأ تغيير يذكر علي سعر الجنيه المصري في التعاملات المبكرة مع بدء التداول الحر للعملات بين البنوك في مصر لأول مرة منذ تحرير سعر صرف في خطوة تهدف للقضاء على السوق السوداء والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وبدأت التعاملات بين البنوك في الساعة العاشرة والنصف صباحا (0830 بتوقيت جرينتش )ولكنها كانت هادئة جدا في ظل عدم وضوح صورة العرض والطلب على الدولار مستقبلا.

وعرضت البنوك شراء الدولار مقابل 15.6 جنيه والبيع مقابل 16 جنيها. وكان سعر الجنيه عند الإغلاق يوم السبت 15.35 جنيه مقابل الدولار.

وقال مصرفي "ليس هناك دراية بكيفية تداول الدولار في السوق الحرة بعد. أتوقع أن يبلغ 18 (جنيها) قبل نهاية اليوم إذ كان هناك من يبيع. ستزداد الحركة غدا بعض النظر عما سيحدث اليوم."

وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية من السعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار وفي وقت لاحق تراجع أكثر.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 