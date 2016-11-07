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صباح الخير من رويترز

Mon Nov 7, 2016 4:37am GMT
 
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الاثنين 7 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    
    * القوات الليبية تقول إنها حررت 14 مدنيا من الدولة الإسلامية
في سرت 
    * وزير البترول المصري يقوم بزيارة نادرة إلى إيران 
    * مسؤولون: 21 قتيلا في تفجيرين انتحاريين بالعراق
    * الدولة الإسلامية تصد الهجوم في الموصل وتواجه جبهة جديدة في
الرقة
    *  قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء عملية تحرير الرقة
    * فرنسا: يجب بدء المعركة ضد الدولة الإسلامية في الرقة
بالتزامن مع عملية الموصل
    * إردوغان: القوات المدعومة من تركيا اقتربت من بلدة الباب
السورية
    * بيان: رئيسا أركان القوات التركية والأمريكية يبحثان
العمليات في سوريا والعراق 
    * وكالة: اعتقال 15 في مداهمات ضد المسلحين الأكراد بجنوب شرق
تركيا
    * مسلحون أكراد يعلنون مسؤوليتهم عن تفجير سيارة ملغومة بجنوب
شرق تركيا
    * إطلاق سراح أمريكي في اليمن بعد احتجازه أكثر من 18 شهرا 
    * العاهل المغربي :قرار عودة المغرب إلى لاتحاد الافريقي ليس
قرارا تكتيكيا 

أهم الأنباء العالمية
    
    * سجناء يسيطرون على أجزاء من سجن بيدفورد في بريطانيا 
    * صحيفة:فرنسا تعتزم اتخاذ تدابير أمنية لطمأنة السائحين
الآسيويين
    * مسؤولون :مقتل عشرة في فيضانات في أعقاب إعصار بهايتي 
    * هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة خمس درجات  يقع
قرب كوشينج بأوكلاهوما 
    * شينخوا: الصين تقر قانونا مثيرا للجدل بشأن الأمن الالكتروني
    * نتائج جزئية:تقدم مرشح يدعمه الاشتراكيون في انتخابات
الرئاسة البلغارية 
    *  كلينتون تتقدم على ترامب بفارق خمس نقاط في استطلاع رأي
جديد
    * ماي: على البرلمان أن يقبل بشرعية الخروج من الاتحاد
الأوروبي
    * اعتقال أربعة إسلاميين متشددين في بنجلادش
    * الناخبون في بلغاريا يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد
للبلاد
    * وزير: مقتل جندي فرنسي في مالي نجم عن هجوم نفذه متشددون
    * كوسوفو تقول إنها اعتقلت سبعة أشخاص يشتبه أنهم يخططون
لهجمات في البلقان
    * 
    * 

السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة يصعد 0.8% إلى 6106.3 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مصرفيون: الدولار يتجاوز 16 جنيها في البنوك المصرية
    * مسؤول: مصر تؤجل البت في مناقصة استئجار سفينة تغييز لمدة
شهر
    * أرباح بالم هيلز المصرية تقفز 59% في الربع/3
    * وزير: ارتفاع تكلفة دعم الوقود في مصر 83% إلى 64 مليار جنيه
بعد تعويم العملة
    * مؤشر البورصة يصعد 6.12% إلى 8349.90 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات

    *  بيان: صافي ربح إعمار مولز يرتفع 16% في الربع/3
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.24% إلى 4291.97 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.62% إلى 3277.96 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * أدبتيو تعين الاستثمارات الوطنية الكويتية مديرا لعملية
الاستحواذ الإلزامي على أسهم أمريكانا
    * تراجع طفيف لأرباح  الأهلي المتحد الكويتي في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.55% إلى 5439.2 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية 
داو جونز        -42.39     -0.24%        17888.28 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.48        -0.17%        2085.18
ناسداك            -12.04     -0.24%      5046.37 
ستوكس 600        -2.76        -0.83%           328.80 
نيكي    (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
                    +249.76     +1.48%        17155.12
       
النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        +0.50      +1.13%        44.57 دولار/برميل
برنت            +0.45        +0.99%        46.03

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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‬‬   دولار
الدولار/الين        104.22-104.27   ين
الاسترليني/الدولار    1.2461-1.2462   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1292.60-1293.16 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 