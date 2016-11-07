بنوك تعرض الدولار مقابل 16.90 جنيه مصري للشراء و17.40 جنيه للبيع في معاملات بينية

من إيهاب فاروق

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجعت العملة المحلية لمصر اليوم الاثنين في بداية ثاني يوم للمعاملات ما بين البنوك في البلاد إذ عرضت بنوك شراء الدولار مقابل 16.90 جنيه وعرضت أخرى بيعه مقابل 17.40 جنيه.

وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك.

وعزا مصرفي انخفاض سعر الجنيه في بداية المعاملات بين البنوك اليوم إلى "زيادة الطلبات من الأفراد والشركات على الدولار وهو ما جعل البنوك ترفع أسعار البيع والشراء لجذب أكبر أحجام ممكنة من العملة الصعبة."

وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين البنوك 17 جنيها خلال بداية معاملات اليوم. وعرض بنك الكويت الوطني مصر البيع مقابل 17.40 جنيه وبنوك التجاري الدولي ومصر والأهلي المصري البيع بسعر 17.25 جنيه بحلول الساعة 0913 بتوقيت جرينتش.

وكانت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء هي 16.90 جنيه من بنك الاستثمار العربي و16.25 جنيه من بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي و16.70 من بنك الكويت الوطني و16.75 من البنك المصري الخليجي.

وبدأت التعاملات بين البنوك في الساعة العاشرة والنصف صباحا (0830 بتوقيت جرينتش ).

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.