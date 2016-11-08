بنوك تعرض الدولار مقابل 17.35 جنيه مصري للشراء و17.90 للبيع في معاملات بينية

القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - واصلت العملة المحلية لمصر تراجعها اليوم الثلاثاء في بداية ثالث يوم للمعاملات ما بين البنوك منذ تعويم الجنيه إذ عرضت بنوك شراء الدولار مقابل 17.35 جنيه وعرضت أخرى بيعه مقابل 17.90 جنيه.

وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة في ما بين البنوك.

وعرضت بنوك أبوظبي الوطني والتعمير والإسكان البيع مقابل 17.90 جنيه بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش وبنك مشرق مقابل 17.99 جنيه. وعرضت بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي البيع مقابل 17.25 جنيه.

وكانت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء هي 17.35 جنيه من بنك الكويت الوطني و17.30 من بنك الاستثمار العربي. وعرضت بنوك مصر والأهلي المصري الشراء مقابل 17.20 جنيه والتجاري الدولي مقابل 17.25 جنيه.

وبدأت التعاملات بين البنوك في الساعة العاشرة والنصف صباحا (0830 بتوقيت جرينتش).

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.