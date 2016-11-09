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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 9, 2016 4:06am GMT
 
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الأربعاء 9 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * محكمة مصرية تقضي باستمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الحدود
البحرية مع السعودية
    * الأمم المتحدة: تنظيم الدولة الإسلامية خطف أكثر من 200 قرب
الموصل
    * الجيش السوري يقول إنه استعاد منطقة في حلب والمعارضة تقول
المعركة مستمرة
    * تركيا تطلب ضمان عدم مشاركة "الجماعات الخطأ" في عملية الرقة
بسوريا
    * الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى إنقاذ الديمقراطية ويزيد من
انتقاداته

أهم الأنباء العالمية
    * وكالة الإعلام الروسية: روسيا تمنع الدبلوماسيين الأمريكيين
من مراقبة انتخاباتها
    * البرلمان المجري يرفض بأغلبية ضئيلة حظر إعادة توطين
المهاجرين
    * ألمانيا تعتقل 5 يشتبه بتجنيدهم أشخاصا للانضمام للدولة
الإسلامية

السعودية
    * حصري-مصادر: سعودي أوجيه تطلب تجميد سداد ديون بقيمة 3.5
مليار دولار
    * مصادر: تعيين كريدي سويس لبيع حصة رويال بنك اوف سكوتلند في
السعودي الهولندي
    * مؤشر البورصة يصعد 2.1% إلى 6327.8 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مجلس صندوق النقد يتجه للموافقة على القرض في 11 نوفمبر
    * مسؤول: تسلم الشريحة الأولى لقرض الصندوق الثلاثاء
    * جمع الستة مليارات دولار الضرورية لقرض الصندوق
    * تراجع الاحتياطيات إلى 19.041 مليار دولار نهاية أكتوبر
    * مؤشر البورصة يصعد 2.5% إلى 10096.6 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * صافي ربح إعمار العقارية يرتفع 36% في الربع/3
    * أدنوك وأوكسيدنتال تعتزمان رفع طاقة منشأة الحصن للغاز 50%
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.39% إلى 4347.9 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.79% إلى 3306.72 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * الكويت الوطني: لا تأثير سلبيا لتحرير سعر صرف الجنيه المصري
على مركزنا المالي
    * أرباح المباني الكويتية تتراجع 1.4% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.48% إلى 5469.55 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية 
داو جونز        +72.83        +0.40%        18332.43 نقطة
ستاندرد آند بورز    +8.01        +0.38%        2139.53
ناسداك            +27.316    +0.53%      5193.489
ستوكس 600        +1.07        +0.32%        334.91 
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
                    -828.18    -4.82%        16343.20
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -1.46        -3.25%        +43.52
دولار/برميل
برنت            -1.22        -2.65%        +44.82

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار           1.1231 /
1.1235‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬ دولار
الدولار/الين        101.78 / 101.88  ين
الاسترليني/الدولار    1.2490 / 1.2493  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1320.80 / 1321.40 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 