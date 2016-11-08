تراجع الاحتياطيات المصرية إلى 19.041 مليار دولار نهاية أكتوبر

القاهرة 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تراجع إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول من 19.591 مليار دولار في نهاية الشهر السابق.

كانت الاحتياطيات المصرية حوالي 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 التي أعقبتها فترة من القلاقل السياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وفي أغسطس آب وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على منح مصر تسهيلا قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى تقليص عجز الميزانية وجلب الاستقرار إلى سوق العملة.