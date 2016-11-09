مصحح-جرير السعودية تقول من السابق لأوانه تحديد الأثر المالي لتعويم الجنيه على عملياتها بمصر

(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى)

الرياض 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت شركة جرير للتسويق السعودية اليوم الأربعاء إن من السابق لأوانه تحديد الأثر المالي لتعويم الجنيه بصورة دقيقة على عملياتها بمصر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة "يتوقف مبلغ فرق الصرف بصورة رئيسية على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في نهاية 2016 والذي يصعب التكهن به الآن على وجه الدقة."

وأضاف البيان "لأغراض الوقوف على الأثر المالي المحتمل فإنه بفرض أن سعر صرف الجنيه المصري في نهاية 2016 سوف يبلغ 4.5 جنيه للريال فان المكون بالسالب ضمن حقوق المساهمين يقدر بنحو 64 مليون ريال."

ولدى جرير عمليات في مصر عبر شركتها جرير مصر للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل لها وتتعامل بصورة رئيسية بالجنيه المصري.

وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات.