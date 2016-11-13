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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 13, 2016 4:46am GMT
 
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الأحد 13 نوفمبر تشرين الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش العراقي يقول إنه يتقدم في الموصل رغم هجمات
الانتحاريين 
    * الجيش السوري وحلفاؤه يحققون مكاسب في حلب 
    * احتدام التوتر داخل القيادة الفلسطينية مع إحياء ذكرى وفاة
عرفات
    * تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا بعد احتجاجات ضد
ترامب 
    * تركيا تعلق أنشطة 370 منظمة مع اتساع نطاق التطهير
    *  وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز بعد صراع قصير مع
المرض 

    
    *     

     أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 52 وإصابة العشرات في انفجار بمزار ديني في باكستان
    * تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على مزار في جنوب غرب
باكستان 
    * طالبان تقتل أربعة أمريكيين في قاعدة لحلف الأطلسي
بأفغانستان 
    * كولومبيا والمتمردون يقولون إنهم توصلوا لاتفاق سلام معدل 
    * الحكومة والمعارضة في فنزويلا تتوصلان لاتفاقيات مبدئية خلال
حوارهما
    * مصادر: استسلام مئات من مسلحي بوكو حرام في تشاد 
    * آبي يهدف إلى تأكيد أهمية التحالف الأمريكي الياباني خلال
لقاء ترامب 
    * جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ببلغاريا قد تسفر عن فوز
قائد سابق للقوات الجوية 
    * توقعات بفوز رئيس موال لروسيا في الجولة الثانية من انتخابات
الرئاسة بمولدوفا
    * عشرات الآلاف يحتجون في مدن أمريكية على فوز ترامب 
    * كلينتون تلقي باللوم على مدير (إف.بي.آي) في خسارتها
الانتخابات الأمريكية 
    * ظهور جديد لأنفلونزا الطيور في ألمانيا وسويسرا 
    * رئيس الفلبين يهدد بإجراءات صارمة ضمن الحرب على المخدرات 

       السعودية
    * 
    * مؤشر البورصة يصعد 0.8 في المئة إلى 6380 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    * 
    * مؤشر البورصة يصعد 1.3 في المئة إلى 10226 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    * 
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.6 في المئة إلى 4323 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.8 في المئة إلى 3279 نقطة في الإغلاق
السابق. 

    الكويت
    * 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.3 في المئة إلى 5456 نقطة في الإغلاق.
السابق.

    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +39.78     +0.21%        18847.66 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.03        -0.14%        2164.45
ناسداك            +28.318    +0.54%      5237.114
ستوكس 600        -1.38        -0.41%        337.50
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
                    +961.14    +5.91%        17217.68
    
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        -0.16        -0.35%        +45.11
دولار/برميل
برنت            -0.05        -0.11%        +46.31

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار           1.0924 /
1.0925‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار
الدولار/الين        105.36 / 105.41  ين
الاسترليني/الدولار    1.2401 / 1.2403  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1283.40 / 1283.60 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 