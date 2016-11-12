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محافظ المركزي المصري: البنوك اشترت 1.4 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

Sat Nov 12, 2016 6:58pm GMT
 
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القاهرة 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لصحيفة المال المحلية اليوم السبت إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار بعد تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وتخلى المركزي المصري عن ربط الجنيه عند سعر قدره 8.8 مقابل الدولار في خفض كبير للعملة رحب به صندوق النقدالدولي والبنك الدولي.

ووصل سعر العملة المحلية إلى 16 جنيها مقابل الدولار أمس الجمعة.

وقال عامر إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار من الافراد في الأيام الستة الأولى منذ أن بدأت العمل بسعر الصرف الحر الجديد.

(شارك في التغطية عمر فهمي- إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
 