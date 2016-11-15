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صباح الخير من رويترز

Tue Nov 15, 2016 4:15am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 15 نوفمبر تشرين الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * مقتل 6 في انفجار قرب كربلاء والدولة الإسلامية تعلن
مسؤوليتها
    * متحدث باسم الكرملين: بوتين ربما يبحث ملف سوريا مع أوباما
في بيرو
    * الاتحاد الأوروبي يدرج 17 وزيرا سوريا ومحافظ المركزي السوري
على قائمة عقوبات
    * مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يستعدون لمهاجمة مدينة
الباب
    * الجيش التركي: طائرات حربية قصفت 15 هدفا في منطقة الباب
السورية
    * حاكم: تركيا تغلق بوابة حدودية مع سوريا بعد اشتباكات
    * تونس تضبط ثلاثة مخابئ كبرى للأسلحة في بلدة على الحدود مع
ليبيا
    * سي.إن.إن ترك: إصابة ثلاثة في انفجار بسبب طرد مريب في
اسطنبول
    * الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة تعين وزيرا
للمالية ووكيلا للإفراج عن أموال
    * أوباما يتعهد برفض مشروع قانون يستهدف منع تصدير طائرات
الركاب لإيران

    
    أهم الأنباء العالمية

    *  اليابان وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا مبدئيا بشأن كوريا
الشمالية
    * وكالة: روسيا مستعدة للتحرك سريعا لإصلاح العلاقات مع أمريكا
    * رئيس الصين يبلغ ترامب بأن التعاون بين بلديهما هو الخيار
الوحيد
    *  الجيش الباكستاني: مقتل 7 جنود جراء قصف هندي في كشمير
    * استقالة رئيس وزراء جمهورية الكونجو الديمقراطية
    * رئيسة الادعاء العام السويدي تصل لاستجواب أسانج في لندن
    * جماعة يسارية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على السفارة الفرنسية
في أثينا
    * احتجاز وزير الاقتصاد الروسي في قضية رشوة
    * أوباما يطمئن حلفاء أمريكا بشأن التزامات ترامب تجاه حلف
الأطلسي


    السعودية
    
    * المركزي السعودي يتوقع نموا بنسبة 1.8% هذا العام متجاوزا
توقعات صندوق النقد
    * المركزي السعودي يأمل في استمرار انخفاض معدلات الفائدة بين
البنوك وغير قلق بشأن الولايات المتحدة
    * مصادر: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء حصة في
أكوا باور
    * مؤشر البورصة ينزل 0.48 في المئة إلى 6631.15 نقطة في
الإغلاق السابق
    * مصر 

    * شركات المحمول في مصر تنتهي من سداد كامل قيمة رخص الجيل
الرابع للمحمول
    * وزير: مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في مطلع
ديسمبر
    * مؤشر البورصة ينخفض 2.03 في المئة إلى 6663.3 نقطة في
الإغلاق السابق.

         
    الإمارات
    * تقلص خسائر دريك آند سكل وأرابتك الإماراتيتين في الربع/3
    * الخليجية للاستثمارات العامة الإماراتية تعيد هيكلة ديون
بقيمة 643 مليون دولار
    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.19 بالمئة إلى 4185.22 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.93 في المئة إلى 3202.84 نقطة في الإغلاق
السابق. 

    الكويت
    
    * وزارة المالية الكويتية تسعى لتعيين مستشار قانوني لإصدار
سندات دولية
    * مؤشر البورصة مرتفعا 0.01 في المئة إلى 5481.1 نقطة في
الإغلاق. السابق.

    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +39.78     +0.21%        18847.66 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.03        -0.14%        2164.45
ناسداك            +28.318    +0.54%      5237.114
ستوكس 600        -1.38        -0.41%        337.50
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                    -32.59     -0.18%        17640.03
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.83      +1.92%        44.15 دولار/برميل
برنت            +0.73        +1.64%        45.16

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار           1.0751 /
1.0755‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار
الدولار/الين        108.03 / 108.06  ين
الاسترليني/الدولار    1.2486 / 1.2487  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1225.60 / 1226.40 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 