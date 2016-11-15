الثلاثاء 15 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مقتل 6 في انفجار قرب كربلاء والدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها * متحدث باسم الكرملين: بوتين ربما يبحث ملف سوريا مع أوباما في بيرو * الاتحاد الأوروبي يدرج 17 وزيرا سوريا ومحافظ المركزي السوري على قائمة عقوبات * مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يستعدون لمهاجمة مدينة الباب * الجيش التركي: طائرات حربية قصفت 15 هدفا في منطقة الباب السورية * حاكم: تركيا تغلق بوابة حدودية مع سوريا بعد اشتباكات * تونس تضبط ثلاثة مخابئ كبرى للأسلحة في بلدة على الحدود مع ليبيا * سي.إن.إن ترك: إصابة ثلاثة في انفجار بسبب طرد مريب في اسطنبول * الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة تعين وزيرا للمالية ووكيلا للإفراج عن أموال * أوباما يتعهد برفض مشروع قانون يستهدف منع تصدير طائرات الركاب لإيران أهم الأنباء العالمية * اليابان وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقا مبدئيا بشأن كوريا الشمالية * وكالة: روسيا مستعدة للتحرك سريعا لإصلاح العلاقات مع أمريكا * رئيس الصين يبلغ ترامب بأن التعاون بين بلديهما هو الخيار الوحيد * الجيش الباكستاني: مقتل 7 جنود جراء قصف هندي في كشمير * استقالة رئيس وزراء جمهورية الكونجو الديمقراطية * رئيسة الادعاء العام السويدي تصل لاستجواب أسانج في لندن * جماعة يسارية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على السفارة الفرنسية في أثينا * احتجاز وزير الاقتصاد الروسي في قضية رشوة * أوباما يطمئن حلفاء أمريكا بشأن التزامات ترامب تجاه حلف الأطلسي السعودية * المركزي السعودي يتوقع نموا بنسبة 1.8% هذا العام متجاوزا توقعات صندوق النقد * المركزي السعودي يأمل في استمرار انخفاض معدلات الفائدة بين البنوك وغير قلق بشأن الولايات المتحدة * مصادر: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء حصة في أكوا باور * مؤشر البورصة ينزل 0.48 في المئة إلى 6631.15 نقطة في الإغلاق السابق * مصر * شركات المحمول في مصر تنتهي من سداد كامل قيمة رخص الجيل الرابع للمحمول * وزير: مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في مطلع ديسمبر * مؤشر البورصة ينخفض 2.03 في المئة إلى 6663.3 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * تقلص خسائر دريك آند سكل وأرابتك الإماراتيتين في الربع/3 * الخليجية للاستثمارات العامة الإماراتية تعيد هيكلة ديون بقيمة 643 مليون دولار * مؤشر أبوظبي يهبط 1.19 بالمئة إلى 4185.22 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.93 في المئة إلى 3202.84 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * وزارة المالية الكويتية تسعى لتعيين مستشار قانوني لإصدار سندات دولية * مؤشر البورصة مرتفعا 0.01 في المئة إلى 5481.1 نقطة في الإغلاق. السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +39.78 +0.21% 18847.66 نقطة ستاندرد آند بورز -3.03 -0.14% 2164.45 ناسداك +28.318 +0.54% 5237.114 ستوكس 600 -1.38 -0.41% 337.50 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) -32.59 -0.18% 17640.03 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.83 +1.92% 44.15 دولار/برميل برنت +0.73 +1.64% 45.16 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0751 / 1.0755‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 108.03 / 108.06 ين الاسترليني/الدولار 1.2486 / 1.2487 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1225.60 / 1226.40 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)