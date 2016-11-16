الأربعاء 16 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الأسد: علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان ترامب سيفي بوعوده ويحارب المتشددين * كيري: وقف الأعمال القتالية في اليمن يبدأ 17 نوفمبر * مصادر: محكمة مصرية تلغي إعدام مرسي ومرشد الإخوان في قضية السجون * استئناف الضربات الجوية على شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة * يلدريم: قوات المعارضة المدعومة من تركيا تقترب من منطقة الباب السورية * مسؤول: مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين في جنوب ليبيا * المرصد السوري: ضربة جوية تستهدف ثالث مستشفى سوري في 24 ساعة * فرنسا: مشروع قانون إسرائيلي بخصوص المستوطنات يهدد حل الدولتين * دي ميستورا يدعو ترامب لدعم الانتقال السياسي في سوريا لهزيمة الدولة الإسلامية * رئيس الوزراء التركي: على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين تركيا وأعدائها * مصادر من رئاسة الوزراء التركية: يلدريم سيلتقي ببوتين في ديسمبر أهم الأنباء العالمية * رجال إنقاذ في البحر المتوسط ينقذون 550 مهاجرا وينتشلون خمس جثث * بي.بي.ٍسي: حكومة بريطانيا ليست لديها خطة شاملة للخروج من الاتحاد الأوروبي * بريطانيا تأمل طرح قضية حلف شمال الأطلسي مع ترامب في أي لقاء قريب * المعارضة في جنوب أفريقيا تقدم شكوى ضد زوما لاتهامه بالفساد * القبض على وزير الاقتصاد الروسي في قضية رشوة * الحكم بسجن ثلاثة من مينيسوتا لدعم الدولة الإسلامية السعودية * بلومبرج: سعودي أوجيه ستبيع حصة 20% في البنك العربي لفواز الحكير * مؤشر البورصة يهبط 2.09 بالمئة إلى 6492.86 نقطة في الإغلاق السابق مصر * استطلاع-مصر تتجه لإبقاء الفائدة وانقسام بشأن تحرك المركزي في الأشهر القادمة * سوديك المصرية ترفع أسعار الوحدات السكنية 20-30% بعد تعويم الجنيه * نمو أرباح هيرميس المصرية نحو 26% في الربع/3 * أرباح مدينة نصر للإسكان والتعمير تقفز 155% في الربع/3 * نمو أرباح سوديك المصرية 35.5% في الربع/3 * تقلص خسائر بلتون المالية المصرية 70.4% في الربع/3 * أرباح العربية للأسمنت المصرية تهبط 88% في الربع/3 * أرباح القابضة المصرية الكويتية تقفز 42.4% في 9 أشهر * مؤشر البورصة ينخفض 0.5 بالمئة إلى 10604.53 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * شعاع: تلقينا موافقة الجهات التنظيمية على شراء مجموعة أبوظبي المالية لحصة * ارتفاع التضخم في أبوظبي في أكتوبر بسبب المواصلات * نور بنك يستكمل قرضا إسلاميا مجمعا بقيمة 850 مليون درهم لمصرف عجمان * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.1 بالمئة إلى 4180.83 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.19 بالمئة إلى 3196.62 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * محافظ بنك الكويت المركزي: بعثة صندوق النقد تؤكد ضرورة إصلاح برامج الدعم وترشيد دعم الطاقة * كويت انرجي تستقبل أول دفعة من النفط مقابل انتاجها من "الرقعة 9" بالعراق * الأرباح الصافية لجلوبل تهبط 73% في 9 أشهر * البورصة: مزاد علني بالكويت لبيع 11% من أسهم الرابطة في 29 نوفمبر * مؤشر البورصة يرتفع 0.4 بالمئة إلى 5491.30 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +54.37 +0.29% 18923.06 نقطة ستاندرد آند بورز +16.19 +0.75% 2180.39 ناسداك +57.225 +1.10% 5275.621 ستوكس 600 +0.93 +0.27% 339.16 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) +198.83 +1.13% 17866.98 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.19 -0.41% 45.62 دولار/برميل برنت -0.08 -0.17% 46.87 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0747-1.0748‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 108.98-109.00 ين الاسترليني/الدولار 1.2469-1.248775 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1231.20-1231.35 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)