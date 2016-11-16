تدفقات النقد الأجنبي في مصر 1.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك للصحفيين اليوم الأربعاء إن صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى بلاده بلغ نحو 1.5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وفق بيانات البنك المركزي.

وقال كوجك على هامش مؤتمر في دبي إن هذا يعادل ما بين عشرة أمثال إلى 15 مثل حجم التدفقات الأسبوعية التي كانت تجمعها البلاد قبل قرار التعويم.

أضاف أن من المتوقع استمرار نمو تدفقات النقد الأجنبي وأن حركة الجنيه منذ التعويم ليست مفاجأة ولا تثير القلق.

وقال كوجك إن حيازات الأجانب من الأدوات المالية الحكومية زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم متوقعا قرارا مطلع الأسبوع المقبل بشأن موعد جولة ترويج إصدار سندات دولارية.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن مصر تمضي قدما نحو خفض عجز الموازنة بواقع الثلثين في السنة المالية الحالية.