الخميس 17 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * المرصد: غارات على شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة تقتل عشرين * جماعة شيعية تقول إنها على وشك الوصول لقاعدة جوية غربي الموصل * مشروع تقنين مواقع الاستيطان ينال موافقة أولية ببرلمان إسرائيل * الحوثي تقول إنها ترغب في إنهاء حرب اليمن وتشكيل حكومة وحدة * بلوم يشتري أنشطة اتش.اس.بي.سي بلبنان في النصف/1 من 2017 أهم الأنباء العالمية * مصادر: أوبك تسعى لتوافق بشأن خفض الإنتاج والخلافات تتقلص * مصدران: وزير النفط الإيراني لن يحضر محادثات أوبك يوم الجمعة * وكالة الطاقة: الطلب على النفط لن يصل الذروة قبل 2040 رغم اتفاق باريس السعودية * تقرير رسمي: معدل البطالة يرتفع إلى 12.1% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 2.39% إلى 6647.75 نقطة في الإغلاق السابق مصر * البنوك وفرت 2.2 مليار دولار لاحتياجات العملاء منذ تحرير الجنيه * هيرميس تسعى لزيادة إيراداتها بشراكة مع ساكسو بنك * مؤشر البورصة يرتفع 3.35% إلى 10997.38 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 2.62% إلى 4290.44 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 2.07% إلى 3262.82 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5495.63 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -54.92 -0.29% 18868.14 نقطة ستاندرد آند بورز -3.45 -0.16% 2176.94 ناسداك +18.96 +0.36% 5294.58 ستوكس 600 -0.69 -0.2% 338.47 نيكي (الساعة 6:30 جمت اليوم الخميس) -21.97 -0.12% 17840.24 النفط (الساعة 6:30 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.14 -0.31% 45.43 دولار/برميل برنت -0.15 -0.32% 46.48 العملات والذهب (الساعة 6:30 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0694-1.0695‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 108.91-108.99 ين الاسترليني/الدولار 1.2422-1.2424 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1226.06-1226.08 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)