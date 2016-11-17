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صباح الخير من رويترز

Thu Nov 17, 2016 4:18am GMT
 
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الخميس 17 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * المرصد: غارات على شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة تقتل
عشرين
    * جماعة شيعية تقول إنها على وشك الوصول لقاعدة جوية غربي
الموصل
    * مشروع تقنين مواقع الاستيطان ينال موافقة أولية ببرلمان
إسرائيل
    * الحوثي تقول إنها ترغب في إنهاء حرب اليمن وتشكيل حكومة وحدة
    * بلوم يشتري أنشطة اتش.اس.بي.سي بلبنان في النصف/1 من 2017

أهم الأنباء العالمية
    * مصادر: أوبك تسعى لتوافق بشأن خفض الإنتاج والخلافات تتقلص
    * مصدران: وزير النفط الإيراني لن يحضر محادثات أوبك يوم
الجمعة
    * وكالة الطاقة: الطلب على النفط لن يصل الذروة قبل 2040 رغم
اتفاق باريس

السعودية
    * تقرير رسمي: معدل البطالة يرتفع إلى 12.1% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.39% إلى 6647.75 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * البنوك وفرت 2.2 مليار دولار لاحتياجات العملاء منذ تحرير
الجنيه
    * هيرميس تسعى لزيادة إيراداتها بشراكة مع ساكسو بنك
    * مؤشر البورصة يرتفع 3.35% إلى 10997.38 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 2.62% إلى 4290.44 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 2.07% إلى 3262.82 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5495.63 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -54.92      -0.29%        18868.14 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.45         -0.16%        2176.94 
ناسداك            +18.96     +0.36%      5294.58 
ستوكس 600        -0.69        -0.2%        338.47
نيكي (الساعة 6:30  جمت اليوم الخميس)
                    -21.97     -0.12%        17840.24
    
النفط (الساعة 6:30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        -0.14      -0.31%        45.43 دولار/برميل
برنت            -0.15        -0.32%        46.48

العملات والذهب (الساعة  6:30 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        108.91-108.99   ين
الاسترليني/الدولار    1.2422-1.2424 دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1226.06-1226.08 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
 