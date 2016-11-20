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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 20, 2016 5:11am GMT
 
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الأحد 20 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    *  مسؤولون: كل مستشفيات شرق حلب أصبحت خارج الخدمة بعد القصف 
    * الأمم المتحدة تحذر من عدم القدرة على معالجة المصابين في
الموصل بالعراق
    * هدنة لمدة 48 ساعة في اليمن وسط تقارير عن ضربات جوية وقتال 
    * الحبس عامين لنقيب الصحفيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس
النقابة  

أهم الأنباء العالمية
    *  مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في خروج قطار عن القضبان بالهند 
    * مقتل شخص حاول تنفيذ هجوم انتحاري في شمال شرق نيجيريا
    * جماعة مسلحة في مالي تقول إنها ستلقي السلاح وتنضم إلى عملية
السلام 
    * الرئيس الصيني يحث الفلبين وفيتنام على حل الخلافات في بحر
الصين الجنوبي بشكل ثنائي 
    * الإدعاء في كوريا الجنوبية يوجه اتهامات لصديقة ومساعد سابق
لرئيسة البلاد في تحقيق يتعلق بالفساد
    * شي يدعو إلى "انتقال سلس" في العلاقة مع الولايات المتحدة 
    * وسائل إعلام:تحطم طائرة هليكوبتر للشرطة ومقتل أربعة في
البرازيل 
    * مصادر: مسؤولون أمريكيون بارزون أوصوا بإقالة مدير وكالة
الأمن القومي 
    * توقع إعلان ميركل ترشيح نفسها لفترة رابعة اليوم
    * سلطات الكونجو تمنع مظاهرة للمعارضة
    * الصين تتعهد في قمة أبك بمزيد من الانفتاح الاقتصادي 

السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.28% إلى 6628.88 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.04% إلى 11221.56 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.04% إلى 4292.08 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.44% إلى 323309.79 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 5511.7 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -35.89     -0.19%        18867.93 نقطة
ستاندرد آند بورز    -5.22        -0.24%        2181.90
ناسداك            -12.46     -0.23%      5321.51 
ستوكس 600        -1.21        -0.36%        339.39
نيكي            +104.78    +0.59%        17967.41
    
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.18      +0.4%        45.60 دولار/برميل
برنت            +0.34      +0.73%        46.83 

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        110.89-110.91   ين
الاسترليني/الدولار    1.2350-1.2355   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1208.61-1208.84 دولار

 (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 