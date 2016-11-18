مصرفيون: توجيهات جديدة من المركزي المصري بتمويل السلع غير الأساسية "لكن بشروط"

من إيهاب فاروق

القاهرة 18 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال ستة مصرفيين لرويترز إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من الأحد المقبل ولكن بشروط.

وأضاف المصرفيون الليلة الماضية أن الشروط تلزم البنوك الراغبة في تمويل السلع غير الأساسية بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك).

وكان متعاملون في السوق الموازية ومصرفيون ومستوردون أبلغوا رويترز يوم الاربعاء أن السوق السوداء للعملة في مصر عادت لتطل برأسها من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وقال مصرفي كبير في أحد البنوك الخاصة لرويترز "البنك المركزي أبلغنا شفهيا اليوم (الخميس) بإمكانية تمويل السلع غير الأساسية من جديد بداية من الأحد لكن بشروط."

ولم يتسن على الفور لرويترز الاتصال بالمركزي المصري للحصول على تعقيب نظرا لأن اليوم الجمعة عطلة أسبوعية للقطاع المصرفي.

وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم وسمح بعودة سوق ما بين البنوك وألزمها شفهيا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج فقط.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 16 جنيها للدولار الليلة الماضية.