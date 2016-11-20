وزارة المالية المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل عام

القاهرة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد إن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في 22 نوفمبر تشرين الثاني.