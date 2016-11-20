وزارة المالية المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل عام
القاهرة 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد إن وزارة المالية ستصدر أذون خزانة دولارية لأجل عام قيمتها 1.6 مليار دولار للبنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في 22 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال البيان إن الموعد اليوم الأخير لتلقي العطاءات هو الساعة 1100 (0900 بتوقيت جرينتش) يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني.
ويستحق الإصدار في 21 نوفمبر تشرين الثاني 2017.
وتلجأ الحكومة إلى سوق المال المحلية لتمويل عجز الميزانية منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مصر أوائل 2011.
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