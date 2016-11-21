مسؤول بالمركزي المصري: البنوك تلقت نحو 3 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه

القاهرة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن بنوك البلاد تلقت نحو ثلاثة مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في وقت سابق هذا الشهر.

وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني أعلن البنك المركزي تخليه عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة يأمل بأن تجذب تدفقات النقد الأجنبي وتقضي على السوق السوداء للدولار.

وأدى ربط العملة وتراجع الاستثمار الأجنبي بعد انتفاضة 2011 إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بما اضطره إلى ترشيد الدولارات قبل التعويم.