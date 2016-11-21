البنك الأهلي المصري يجمع نحو 85 مليار جنيه من شهادات استثمار بعائد يصل إلى 20%

القاهرة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الاثنين إن مصرفه جمع نحو 85 مليار جنيه(4.8 مليار دولار) من بيع إيداع جديدة بفائدة 16 و20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وأضاف عكاشة في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر مصرفي عقد في القاهرة اليوم أن نحو 15 مليار جنيه من إجمالي ما جمعه مصرفه من الشهادات هي "أموال جديدة" وليست مدخرات في أوعية أخرى حولها أصحابها لشراء الشهادات الجديدة.

وطرح بنكا مصر والبنك الأهلي بالتزامن مع تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب وتبعهما بنوك اخرى لاحقا.

قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري اليوم في المؤتمر إن بنوك البلاد تلقت نحو ثلاثة مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في وقت سابق هذا الشهر.

(الدولار= 17.75 جنيه مصري)