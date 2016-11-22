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صباح الخير من رويترز

Tue Nov 22, 2016 4:08am GMT
 
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الثلاثاء 22 نوفمبر تشرين الثاني   

أهم الأنباء الإقليمية
    * الفصائل الشيعية العراقية تقترب من قطع طرق الإمدادات للموصل
    * العربية: قوات التحالف بقيادة السعودية تقول إن هدنة اليمن
لن تمدد
    * سكان: طائرات حربية تقصف مواقع عسكرية في العاصمة اليمنية
صنعاء
    * مصادر: الشرطة التركية تعتقل سياسيا كرديا مخضرما في الجنوب
الشرقي
    * الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية الجديدة تمنع
إقامة دولة فلسطينية
    * مسؤول بمستشفى: مقتل ثلاثة أطفال في انفجار في بنغازي بليبيا
    * السعودية توجه الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة البلاد
    * جنود يابانيون يصلون جنوب السودان في أول مهمة خارجية منذ
الحرب العالمية الثانية

أهم الأنباء العالمية
    * الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من هجمات محتملة في أوروبا
خلال العطلات
    * فرنسا تحبط هجوما إرهابيا وتعتقل سبعة
    * بوتين: روسيا سترد على توسيع حلف شمال الأطلسي
    * الشرطة: انتحاري يقتل العشرات في مسجد شيعي بالعاصمة
الأفغانية 
    * أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية تتحرك لمساءلة باك في
البرلمان
    * متحدثة باسم رئيسة الوزراء: بريطانيا تدرس جميع الخيارات
لمباحثات الانفصال
    * الأمم المتحدة: أكثر من 18 مليونا يعالجون من الايدز بزيادة
مليون عن العام الماضي

السعودية
    * هيئة السوق المالية السعودية تبدأ تطبيق قواعد جديدة للشركات
الخاسرة ابريل المقبل
    * روان تدخل في شراكة مع أرامكو السعودية لتأسيس شركة حفر
بحرية جديدة
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.12% إلى 6496.7 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * إيرادات قناة السويس المصرية ترتفع في أكتوبر على أساس شهري
وتتراجع على أساس سنوي
    * مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1.696 مليار دولار لأجل عام
    * انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء
اليوم
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.36% إلى 11543.1 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * بيان: أبوظبي التجاري يكمل قرضا مجمعا بقيمة 600 مليون دولار
    * مرتبون: الاتحاد للطيران تصدر صكوكا لا تقل عن 500 مليون
دولار
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2% إلى 4229.65 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 0.14% إلى 3306.19 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * المعامل الكويتية توقع عقدا حكوميا بقيمة 98 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 5517.75 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو  جونز        +88.76     +0.47%        18956.69 نقطة
ستاندرد آند بورز    +16.28        +0.75%        2198.18
ناسداك            +47.347    +0.89%      5368.860
ستوكس 600        +0.84        +0.25%        340.23
نيكي‭‭‭ ‬‬‬(الساعة 0403 جمت اليوم الثلاثاء)
            +34.10          +0.19%        18140.12
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.49      +1.02%        48.73 دولار/برميل
برنت            +0.49      +1%        49.39 

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0630-1.0631
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        110.70-110.75   ين
الاسترليني/الدولار    1.2488-1.2490   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1217.50-1218.30 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 