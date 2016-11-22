الثلاثاء 22 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الفصائل الشيعية العراقية تقترب من قطع طرق الإمدادات للموصل * العربية: قوات التحالف بقيادة السعودية تقول إن هدنة اليمن لن تمدد * سكان: طائرات حربية تقصف مواقع عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء * مصادر: الشرطة التركية تعتقل سياسيا كرديا مخضرما في الجنوب الشرقي * الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية الجديدة تمنع إقامة دولة فلسطينية * مسؤول بمستشفى: مقتل ثلاثة أطفال في انفجار في بنغازي بليبيا * السعودية توجه الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة البلاد * جنود يابانيون يصلون جنوب السودان في أول مهمة خارجية منذ الحرب العالمية الثانية أهم الأنباء العالمية * الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها من هجمات محتملة في أوروبا خلال العطلات * فرنسا تحبط هجوما إرهابيا وتعتقل سبعة * بوتين: روسيا سترد على توسيع حلف شمال الأطلسي * الشرطة: انتحاري يقتل العشرات في مسجد شيعي بالعاصمة الأفغانية * أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية تتحرك لمساءلة باك في البرلمان * متحدثة باسم رئيسة الوزراء: بريطانيا تدرس جميع الخيارات لمباحثات الانفصال * الأمم المتحدة: أكثر من 18 مليونا يعالجون من الايدز بزيادة مليون عن العام الماضي السعودية * هيئة السوق المالية السعودية تبدأ تطبيق قواعد جديدة للشركات الخاسرة ابريل المقبل * روان تدخل في شراكة مع أرامكو السعودية لتأسيس شركة حفر بحرية جديدة * مؤشر البورصة ينخفض 1.12% إلى 6496.7 نقطة في الإغلاق السابق مصر * إيرادات قناة السويس المصرية ترتفع في أكتوبر على أساس شهري وتتراجع على أساس سنوي * مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1.696 مليار دولار لأجل عام * انخفاض عائد سندات الخزانة المصرية لأجل 5 و10 سنوات في عطاء اليوم * مؤشر البورصة يرتفع 2.36% إلى 11543.1 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * بيان: أبوظبي التجاري يكمل قرضا مجمعا بقيمة 600 مليون دولار * مرتبون: الاتحاد للطيران تصدر صكوكا لا تقل عن 500 مليون دولار * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.2% إلى 4229.65 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 0.14% إلى 3306.19 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * المعامل الكويتية توقع عقدا حكوميا بقيمة 98 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 0.19% إلى 5517.75 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +88.76 +0.47% 18956.69 نقطة ستاندرد آند بورز +16.28 +0.75% 2198.18 ناسداك +47.347 +0.89% 5368.860 ستوكس 600 +0.84 +0.25% 340.23 نيكي‭‭‭ ‬‬‬(الساعة 0403 جمت اليوم الثلاثاء) +34.10 +0.19% 18140.12 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.49 +1.02% 48.73 دولار/برميل برنت +0.49 +1% 49.39 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0630-1.0631 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 110.70-110.75 ين الاسترليني/الدولار 1.2488-1.2490 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1217.50-1218.30 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)