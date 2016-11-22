مصحح-البنوك المصرية تبدأ ترويض السوق السوداء وتسحب الدولارات منها

(لتصحيح اليوم في الفقرة 11 إلى (أمس الاثنين) عوضا عما ورد)

من إيهاب فاروق

القاهرة 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - بدأت البنوك المصرية في ترويض السوق السوداء للعملة في البلاد من خلال سحب الدولارات منها بأسعار أعلى من المعروض في معاملات ما بين البنوك (الانتربنك) وتغطية جميع طلبات استيراد السلع غير الأساسية.

وقال مصرفيون وتجار عملة في السوق السوداء لرويترز اليوم الثلاثاء إن البنوك بدأت في سحب الدولارات والعملات العربية من شركات الصرافة بأسعار خاصة ومميزة عن تلك التي تعرضها البنوك للأفراد.

وقال أحد التجار "هناك حالة من انعدام الطلب تماما على الدولار في السوق السوداء حاليا. البنوك تعطي لنا أسعارا مميزة ولذا نجمع الدولار لحسابها.

"قمنا ببيع الدولار وعملات عربية بما قيمته عشرات الملايين من الجنيهات للبنوك."

وكانت السوق السوداء عاودت الظهور على استحياء مرة اخرى في أواخر الأسبوع الماضي في ظل عدم توفير البنوك الدولارات اللازمة للاستيراد للسلع غير الأساسية.

لكن مع معاودة البنوك تغطية تلك السلع يوم الأحد وشراء العملات من الصرافة بأسعار مميزة اختفى الطلب في السوق السوداء من جديد.