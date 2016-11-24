الخميس 24 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * إيرو: فرنسا تعقد اجتماعا لبحث "الحرب الشاملة" في سوريا * نائبة أوروبية تدعو للتحقيق بعد تقرير لرويترز عن نقل وقود روسي لسوريا * المحامون التونسيون ينظمون إضرابا جديدا احتجاجا على ضرائب * إيران تحذر من رد انتقامي إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي أهم الأنباء العالمية * باكستان: مقتل تسعة مدنيين وثلاثة جنود في قصف هندي بكشمير * كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تبادل المعلومات بشأن تهديد الشمال السعودية * دار الأركان تسدد بالكامل صكوكا إسلامية قيمتها 1.125 مليار ريال * مؤشر البورصة يرتفع 2.95% إلى 6796.13 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 11550.31 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * العربية للطيران تؤكد خيارات شراء 5 طائرات إيرباص * مرتبون: الاتحاد تسعر صكوكا قيمتها 1.5 مليار دولار بربح 3.86% * الواحة تمدد فترة التحوط في أسهم إيركاب * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.97% إلى 4259.62 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.8% إلى 3349.96 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 5536.44 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +59.31 +0.31% 19083.18 نقطة ستاندرد آند بورز +1.78 +0.08% 2204.72 ناسداك -5.67 -0.11% 5380.68 ستوكس 600 -0.25 -0.07% 340.77 نيكي (الساعة 0634 جمت اليوم الخميس) +186.42 +1.03% 18349.36 النفط (الساعة 0634 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.07 +0.15% 48.03 دولار/برميل برنت +0.03 +0.06% 48.98 العملات والذهب (الساعة 0634 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0540-1.0541 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 112.73-112.75 ين الاسترليني/الدولار 1.2431-1.2437 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1186.16-1186.93 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)