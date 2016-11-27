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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 27, 2016 5:13am GMT
 
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الأحد 27 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * الجيش السوري يسيطر على جزء من شرق حلب الخاضع للمعارضة  
    * قطر تقول إنها ستساعد المعارضة السورية حتى إذا أنهى ترامب
الدور الأمريكي 
    * مصدر بالقاعدة ينفي أن تكون امرأة اعتقلتها ليبيا زوجة
للإسلامي المعروف بلمختار 
    * مسؤول تركي: التقارب مع موسكو لن يغير موقف أنقرة تجاه الأسد
    * إسرائيل تكثف جهودها لإخماد حرائق الغابات وتعتقل فلسطينيين 
    * إيران تنفي تقارير عن عزمها شراء مقاتلات روسية 

أهم الأنباء العالمية
    * زعماء العالم ينعون فيدل كاسترو ومنتقدون يصفونه "بالطاغية" 
    *  نجيب يقول إنه لن يدعو "بالضرورة" لانتخابات مبكرة العام
المقبل
    * ميركل تقول إنه يجب على مجموعة العشرين معالجة التخمة
العالمية من الصلب
    * رئيس وزراء فرنسا: الاشتراكيون يغامرون بالتعرض لهزيمة ساحقة
في انتخابات 2017 
    * زلزال يهز السلفادور ولا تقارير عن ضحايا 

السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 6796.75 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يهبط 1.71% إلى 11353.11 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.32% إلى 4273.04 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينخفض 0.77% إلى 3324.07 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة ينزل 0.34% إلى 5517.38 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +68.96     +0.36%        19152.14 نقطة
ستاندرد آند بورز    +8.63        +0.39%        2213.35
ناسداك            +18.24     +0.34%      5398.92
ستوكس 600        +0.61        +0.18%        342.45
نيكي            +47.81     +0.26%        18381.22
    
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        -1.90      -3.96%        46.06 دولار/برميل
برنت            -1.88      -3.84%        47.12

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
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دولار
الدولار/الين        113.06-113.10   ين
الاسترليني/الدولار    1.2473-1.2476   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1182.88-1184.38 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 