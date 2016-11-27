الأحد 27 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الجيش السوري يسيطر على جزء من شرق حلب الخاضع للمعارضة * قطر تقول إنها ستساعد المعارضة السورية حتى إذا أنهى ترامب الدور الأمريكي * مصدر بالقاعدة ينفي أن تكون امرأة اعتقلتها ليبيا زوجة للإسلامي المعروف بلمختار * مسؤول تركي: التقارب مع موسكو لن يغير موقف أنقرة تجاه الأسد * إسرائيل تكثف جهودها لإخماد حرائق الغابات وتعتقل فلسطينيين * إيران تنفي تقارير عن عزمها شراء مقاتلات روسية أهم الأنباء العالمية * زعماء العالم ينعون فيدل كاسترو ومنتقدون يصفونه "بالطاغية" * نجيب يقول إنه لن يدعو "بالضرورة" لانتخابات مبكرة العام المقبل * ميركل تقول إنه يجب على مجموعة العشرين معالجة التخمة العالمية من الصلب * رئيس وزراء فرنسا: الاشتراكيون يغامرون بالتعرض لهزيمة ساحقة في انتخابات 2017 * زلزال يهز السلفادور ولا تقارير عن ضحايا السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.01% إلى 6796.75 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يهبط 1.71% إلى 11353.11 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.32% إلى 4273.04 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.77% إلى 3324.07 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة ينزل 0.34% إلى 5517.38 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +68.96 +0.36% 19152.14 نقطة ستاندرد آند بورز +8.63 +0.39% 2213.35 ناسداك +18.24 +0.34% 5398.92 ستوكس 600 +0.61 +0.18% 342.45 نيكي +47.81 +0.26% 18381.22 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -1.90 -3.96% 46.06 دولار/برميل برنت -1.88 -3.84% 47.12 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0597-1.0603‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 113.06-113.10 ين الاسترليني/الدولار 1.2473-1.2476 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1182.88-1184.38 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)