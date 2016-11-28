الاثنين 28 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * نزوح المئات في شرق حلب مع تقدم الجيش السوري * مقاتلو المعارضة السورية يسلمون أسلحتهم الثقيلة في بلدة محاصرة بريف دمشق * مصادر: انفجار يهز بلدة الراعي بشمال سوريا ونقل 12 مصابا لمستشفى تركي * وسائل إعلام تركية: الدولة الإسلامية تقصف مقاتلي المعارضة السورية بغاز كيماوي" * متحدث: إسرائيل تقتل أربعة مسلحين على صلة بالدولة الإسلامية في الجولان * مسؤول: العثور على مقبرتين جماعيتين للأقلية اليزيدية قرب الموصل * انتخابات الكويت تسفر عن معارضة قوية وتراجع للنواب الشيعة والحكوميين * رئيس الأركان الإيراني:إيران قد تنشئ قواعد بحرية في اليمن أو سوريا * مصدر: وزيرا نفط الجزائر وفنزويلا سيجتمعان غدا على الأرجح قبل التوجه لموسكو * ليبيا لن تشارك في أي تخفيضات لأوبك في المستقبل المنظور * مالك قناة أم درمان السودانية يقول إن أوامر صدرت بإغلاق القناة * بيان :علي عبد الله صالح يطلب من الأمم المتحدة السماح له بالسفر إلى كوبا * إسرائيل تزيد الطلب لشراء مقاتلات إف-35 إلى 50 طائرة أهم الأنباء العالمية * الشرطة الفلبينية تفجر طردا مريبا قرب السفارة الأمريكية * إغلاق مطار نيروبي بشكل مؤقت بعد هبوط اضطراري لطائرة * نتائج جزئية: فيون يفوز بترشيح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الفرنسية * استطلاع: فيون سيهزم لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية * وسائل إعلام: ارتفاع تكلفة تعويضات كارثة فوكوشيما إلى المثلين * مسلحون في شرق الكونجو يقتلون 30 مدنيا * متشددون يخطفون 6 باكستانيين يعملون في شركة نفط بولندية * طيارو لوفتهانزا يعلون عن مزيد من الإضرابات الأسبوع الجاري * السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 6843.8 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: ندرس نقل حصة المصرية للاتصالات في فودافون إلى شركة تابعة للمصرية * مؤشر البورصة يهبط 1.8% إلى 11145.95 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.59% إلى 4298.34 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 0.43% إلى 3338.23 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * * بيت التمويل الكويتي يبيع شركة تابعة له مقابل 18.7 مليون دينار * مؤشر البورصة يراتفع 0.32% إلى 5535 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +68.96 +0.36% 19152.14 نقطة ستاندرد آند بورز +8.63 +0.39% 2213.35 ناسداك +18.24 +0.34% 5398.92 ستوكس 600 +0.61 +0.18% 342.45 نيكي (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) -67.07 -0.36% 18314.15 النفط (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.26 -0.56% 45.80 دولار/برميل برنت -0.25 -0.53% 46.99 العملات والذهب (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0656-1.0657‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 111.85-111.86 ين الاسترليني/الدولار 1.2508-1.2512 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1193.60-1194.50 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)