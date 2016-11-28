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صباح الخير من رويترز

Mon Nov 28, 2016 4:38am GMT
 
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الاثنين 28 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * نزوح المئات في شرق حلب مع تقدم الجيش السوري 
    * مقاتلو المعارضة السورية يسلمون أسلحتهم الثقيلة في بلدة
محاصرة بريف دمشق
    * مصادر: انفجار يهز بلدة الراعي بشمال سوريا ونقل 12 مصابا
لمستشفى تركي
    * وسائل إعلام تركية: الدولة الإسلامية تقصف مقاتلي المعارضة
السورية  بغاز كيماوي"
    * متحدث: إسرائيل تقتل أربعة مسلحين على صلة بالدولة الإسلامية
في الجولان  
    * مسؤول: العثور على مقبرتين جماعيتين للأقلية اليزيدية قرب
الموصل
    *  انتخابات الكويت تسفر عن معارضة قوية وتراجع للنواب الشيعة
والحكوميين
    * رئيس الأركان الإيراني:إيران قد تنشئ قواعد بحرية في اليمن
أو سوريا
    * مصدر: وزيرا نفط الجزائر وفنزويلا سيجتمعان غدا على الأرجح
قبل التوجه لموسكو
    * ليبيا لن تشارك في أي تخفيضات لأوبك في المستقبل المنظور
    * مالك قناة أم درمان السودانية يقول إن أوامر صدرت بإغلاق
القناة 
    * بيان :علي عبد الله صالح يطلب من الأمم المتحدة السماح له
بالسفر إلى كوبا 
    * إسرائيل تزيد الطلب لشراء مقاتلات إف-35 إلى 50 طائرة 



أهم الأنباء العالمية

    * الشرطة الفلبينية تفجر طردا مريبا قرب السفارة الأمريكية 
    * إغلاق مطار نيروبي بشكل مؤقت بعد هبوط اضطراري لطائرة 
    * نتائج جزئية: فيون يفوز بترشيح الجمهوريين للانتخابات
الرئاسية الفرنسية 
    * استطلاع: فيون سيهزم لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية
    * وسائل إعلام: ارتفاع تكلفة تعويضات كارثة فوكوشيما إلى
المثلين 
    * مسلحون في شرق الكونجو يقتلون 30 مدنيا
    * متشددون يخطفون 6 باكستانيين يعملون في شركة نفط بولندية
    * طيارو لوفتهانزا يعلون عن مزيد من الإضرابات الأسبوع الجاري 
    * 

السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.7% إلى 6843.8 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزير: ندرس نقل حصة المصرية للاتصالات في فودافون إلى شركة
تابعة للمصرية
    * مؤشر البورصة يهبط 1.8% إلى 11145.95 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.59% إلى 4298.34 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 0.43% إلى 3338.23 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * 
    * بيت التمويل الكويتي يبيع شركة تابعة له مقابل 18.7 مليون
دينار
    * مؤشر البورصة يراتفع 0.32% إلى 5535 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +68.96     +0.36%        19152.14 نقطة
ستاندرد آند بورز    +8.63        +0.39%        2213.35
ناسداك            +18.24     +0.34%      5398.92
ستوكس 600        +0.61        +0.18%        342.45
نيكي    (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
                -67.07     -0.36%        18314.15
    
النفط (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.26      -0.56%        45.80 دولار/برميل
برنت            -0.25      -0.53%        46.99

العملات والذهب (الساعة 0428 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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دولار
الدولار/الين        111.85-111.86   ين
الاسترليني/الدولار    1.2508-1.2512   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1193.60-1194.50 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 