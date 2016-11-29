Wed 9 Aug 2017 | 4:27 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Tue Nov 29, 2016 4:08am GMT
 
[-] نص [+] 

الثلاثاء 29 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * القوات العراقية تقول إن 1000 من الدولة الإسلامية قتلوا في
الموصل
    * المرصد السوري: الجيش سيطر على حي الصاخور في شرق حلب
    * زعيم كردي: فرار الآلاف من شرق حلب إلى المنطقة التي يسيطر
عليها الأكراد
    * سوريا تندد بقطر لقولها إنها ستواصل دعم مقاتلي المعارضة
    * قورتولموش: الطائرة التي نفذت هجوما على جنود أتراك في سوريا
ليست روسية
    * مسؤول محلي: مسلحون خطفوا ثلاثة موظفين بمفوضية اللاجئين في
دارفور بالسودان
    * سفارة: وزير الطاقة الجزائري يجتمع مع نظيره الروسي غدا
    * نائب رئيس وزراء تركيا: حالة الطوارئ ستستمر طالما اقتضت
الضرورة


أهم الأنباء العالمية
    * الاتحاد الأوروبي سيواصل نشر دوريات للتصدي لقراصنة الصومال
حتى نهاية 2018
    * الشرطة الإسبانية تعتقل 4 للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة
الإسلامية
    * الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة كاسترو
    * شرطة الفلبين تفجر عبوة ناسفة قرب السفارة الأمريكية
    * محام: رئيسة كوريا الجنوبية لن تستجيب لطلب الادعاء
لاستجوابها

السعودية
    * هبوط صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي السعودي 10.8 مليار
دولار في اكتوبر
    * وزير الطاقة السعودي: تكلفة المجمع البحري قد تتجاوز خمسة
مليارات دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.9% إلى 6903.8 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مصر تخطط لطرح سندات دولية في النصف/1 من يناير وشريحة ثانية
في النصف/2 من 2017
    * وزير المالية المصري يتوقع تراجع التضخم إلى 10% في النصف/2
من 2017
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.04% إلى 11261.8 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * أدنوك الإماراتية تخطط لزيادة إنتاجها من البتروكيماويات
بثلاثة أمثاله بحلول 2025
    * إتش.إن.ايه الصينية ومبادلة الإماراتية تنويان تنفيذ
استثمارات مشتركة
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.96% إلى 4256.98 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.83% إلى 3310.48 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * رئيس الوزراء الكويتي يقدم للأمير استقالة الحكومة
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5539.8 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -54.24      -0.28%        19097.90 نقطة
ستاندرد آند بورز    -11.63     -0.53%        2201.72
ناسداك            -30.11     -0.56%      5368.81
ستوكس 600        -2.62        -0.77%        339.83
نيكي    (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                -37.77      -0.21%        18319.12
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
برنت            -0.31      -0.64%        47.93 دولار/برميل

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
1.0591-1.0593‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        112.09-112.10   ين
الاسترليني/الدولار    1.2393-1.2396   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1189.90-1190.70 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 