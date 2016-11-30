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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 30, 2016 4:08am GMT
 
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الاربعاء 30 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية


    * روسيا تقول إن الجيش السوري حقق تقدما كبيرا في حلب
    * دي ميستورا: لا أستطيع تحديد مدة صمود شرق حلب
    *  الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية تقتل مدنيين في الموصل
لعدم تعاونهم معها
    *  روسيا تقول إنها سترسل مساعدات إنسانية من القمح لسوريا هذا
العام
    *  فرنسا تدعو لاجتماع بمجلس الأمن بشأن حلب
    *  منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 16 ألف نازح في حلب
    *  الأمم المتحدة: العائلات الأفقر في الموصل تكافح من أجل
توفير الطعام
    *  السودان يصادر نسخ أربع صحف وسط احتجاجات
    *  إردوغان: تركيا لم تغلق الباب بعد أمام الاتحاد الأوروبي
لكن لديها بدائل
    * محكمة مصرية تعاقب 8 بالسجن المؤبد بتهمة محاولة الانضمام
للدولة الإسلامية
    * مسؤول: تونس ستوقع صفقات تمويل بأكثر من 4 مليارات دولار في
مؤتمر الاستثمار


  أهم الأنباء العالمية
    

    * رئيسة كوريا الجنوبية التي تطاردها فضيحة تسعى إلى خطة
للخروج من السلطة
    * تحطم طائرة تقل فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم ومقتل
76 شخصا
    * الصين تأمل أن تبعث عقوبات الأمم المتحدة رسالة واضحة لكوريا
الشمالية
    * مقتل شخصين في هجوم على قاعدة عسكرية في الجزء الهندي من
كشمير
    * لوفتهانزا تلغي أكثر من 800 رحلة بعد استئناف الطيارين
إضرابهم
    * الصين تعتزم استثمار 174 مليار دولار في طاقة المياه والرياح
خلال 4 سنواتالسعودية
    * العاهل السعودي يخصص 100 مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق
الاستثمارات العامة
    * الملك سلمان يدشن مجمعا لمشاريع للتعدين باستثمارات 35 مليار
دولار
    * هبوط صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي السعودي 10.8 مليار
دولار في اكتوبر
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.10% إلى 6896.8 نقطة في الإغلاق السابق

  مصر
    * الجنيه يواصل النزول في بنوك مصر رغم وفرة الدولار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.91% إلى 11159.32 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * أدنوك الإماراتية تخطط لزيادة إنتاجها من البتروكيماويات
بثلاثة أمثاله بحلول 2025
    * إتش.إن.ايه الصينية ومبادلة الإماراتية تنويان تنفيذ
استثمارات مشتركة
    * مؤشر أبوظبي يصعد 0.1% إلى 4261.23 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.7% إلى 3333.73 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
  
    * محطة الزور الشمالية الأولى بالكويت تنتهي من المرحلة
الإنشائية وتبدأ التشغيل التجاري
    * الكويت تعلن منح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار
خلال 5 سنوات
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5543.6 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +23.70      +0.12%        19121.60 نقطة
ستاندرد آند بورز    +2.94      +0.13%        2204.66
ناسداك            +11.11     +0.21%      5379.92
ستوكس 600        +1.12        +0.33%        340.95 
    
نيكي    (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء)
                +6.26       +0.03 %        18313.30
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء)
    الخام الأمريكي      +031      0.69%       +45.54 دولار/برميل
     برنت        +0.46     +0.99%      +46.84

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء)
اليورو/الدولار       
1.0631-1.0633‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        112.59-112.61   ين
الاسترليني/الدولار    1.2477-1.2483   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1189.91-1190.11  دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 