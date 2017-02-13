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صباح الخير من رويترز

Mon Feb 13, 2017 4:23am GMT
 
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الاثنين 13 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * إردوغان: العملية التركية في سوريا ستستمر لحين تحرير الرقة
    * وزارة: مقتل خمسة محتجين على الأقل في مظاهرات بغداد
    * تصاعد حدة التوتر بين زعماء شيعة في العراق بعد اشتباكات
    * الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعمه الكامل لمبعوث السلام
لليمن
    * هليكوبتر تقصف مركبة عسكرية وسط صراع على السلطة في عدن
باليمن
    * نصر الله: حزب الله يؤيد وقف إطلاق النار والمحادثات
السياسية في سوريا
    * المعارضة السورية تختار وفدها لمحادثات جنيف
    * الشرطة السودانية تعثر على مواد متفجرة في شقة بعد انفجار
    * مصر تحيل موظفا كبيرا في مجلس الدولة إلى الجنايات بتهمة
الرشوة 
    * لجنة بمجلس النواب المصري توصي بإسقاط عضوية أنور السادات   

    أهم الأنباء العالمية
    * تقرير: المدعي المالي الفرنسي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية
ضد فيون
    * كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا وأمريكا تتجنب التصعيد
    * فرنسا تشجب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
    * مقتل سبعة أشخاص في تبادل إطلاق نار في الشطر الهندي من
إقليم كشمير
    * ألمانيا تستبعد وجود هجوم وراء إغلاق مطار هامبورج
    * مظاهرات غاضبة في المكسيك من ترامب ورئيس البلاد
    * رئيس بيرو يطلب من ترامب دراسة ترحيل الزعيم السابق
    * الأمم المتحدة: مقتل 18 مدنيا أفغانيا في ضربات جوية للتحالف
    * جماعة مسلحة: مقتل 4 في غارات جوية للأمم المتحدة في أفريقيا
الوسطى

    
     السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 7021.6 نقطة في الإغلاق السابق

     مصر
    * تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر
    * اتش سي المصرية تسعى لدخول نشاط التأجير التمويلي في 2017
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.47% إلى 12922.4 نقطة في الإغلاق
السابق

    الإمارات
    * الإمارات تتوقع مزيدا من الالتزام باتفاق أوبك والمنتجين
المستقلين لخفض الإنتاج
    * مسؤول إماراتي: دول الخليج تريد تبني ضريبة القيمة المضافة
في يناير 2018
    * رئيس مجلس الإدارة: موانئ دبي غير قلقة بشأن سياسات ترامب
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.98% إلى 4570.47 نقطة في الإغلاق
السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.53% إلى 3702.16 نقطة في الإغلاق السابق

    الكويت
    * صحيفة: مصفاة الأحمدي الكويتية تجري صيانة لمدة شهر بدءا من
10 ابريل
    * أرباح ميزان الكويتية تهبط 0.8%  إلى 6637.3 نقطة في الإغلاق
السابق

  
   الأسواق العالمية
    
 مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +96.97        +0.48%        20269.37 نقطة
ستاندرد آند بورز    +8.23        +0.36%        2316.10
ناسداك            +18.95     +0.33%      5734.13
ستوكس 600        +0.60      +0.16%        367.39
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
            +103.73‭    ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.54%        19482.66

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.07          -0.13%        53.79
دولار/برميل
برنت            -0.08          -1.14%        56.62

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0618-1.0620   دولار
الدولار/الين        113.90-113.95   ين
الاسترليني/الدولار    1.2491-1.2494   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1229.18-1229.34 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 