الثلاثاء 14 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * المرصد: اشتباكات بين فصائل متشددة في شمال غرب سوريا * التلفزيون السوري: الحكومة مستعدة لمبادلة سجناء مع الجماعات المسلحة * إردوغان: الهدف إقامة منطقة آمنة داخل سوريا بعد عملية الرقة * إردوغان يدين قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة ويصفه بالاستفزاز * السيسي: مصر مستعدة لدعم قدرات الجيش اللبناني * جوتيريش: فياض هو "الرجل المناسب" لمنصب مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا * وزير إسرائيلي يعلن معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية عشية زيارته لأمريكا أهم الأنباء العالمية * هيومن رايتس ووتش: باكستان "أجبرت" مئات آلاف اللاجئين الأفغان على العودة * الصين مستاءة من بحث مسألة جزر متنازع عليها في اجتماع بين آبي وترامب * كوريا الشمالية: نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد بقدرات نووية * الكرملين: حديث عن اجتماع محتمل بين بوتين وترامب قبل يوليو * المفوضية الأوروبية تتوقع تراجع نمو منطقة اليورو هذا العام السعودية * هيئة السوق المالية تقر طرح شركتين جديدتين بالسوق الموازية * مؤشر البورصة ينخفض 0.5% إلى 7059.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * التضخم الأساسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات * لاجارد تقول مصر تحرز تقدما جيدا في برنامج صندوق النقد * مصر تبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 1.092 مليار دولار * العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات ينخفض في عطاء * مؤشر البورصة ينخفض 1.41% إلى 12740.05 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تسلا تستهدف الشرق الأوسط انطلاقا من دبي * رئيس مجلس الإدارة: شعاع دبي تتطلع لعمليات استحواذ * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.14% إلى 4563.98 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 1.75% إلى 3637.55 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * وزير النفط الكويتي: أسعار النفط سترتفع مع زيادة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج * الكويت تعتزم زيادة حصة المنتج المحلي في المشاريع النفطية * بنك الكويت الوطني: الوطني للاستثمار تقوم بإدارة الإصدار السيادي لدولة الكويت بالدولار * مؤشر الكويت يرتفع 0.29% إلى 6656.85 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +142.79 +0.70% 20412.16 نقطة ستاندرد آند بورز +12.15 +0.52% 2328.25 ناسداك +29.829 +0.52% 5763.956 ستوكس 600 +2.74 +0.75% 370.13 نيكي (الساعة ‭0402‬ جمت اليوم الثلاثاء) ‭-‬131.03‭‭‭‭ ‬-‭‬‬‬‬‬‬‬0.67% 19328.12 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.23 +0.12% 53.05 دولار/برميل برنت +0.14 +0.25% 55.73 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0605-1.0607 دولار الدولار/الين 113.49-113.52 ين الاسترليني/الدولار 1.2531-1.2537 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1227.24-1227.39 دولار (إعداد هالة لطفي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)