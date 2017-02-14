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صباح الخير من رويترز

Tue Feb 14, 2017 4:08am GMT
 
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الثلاثاء 14 فبراير شباط
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * المرصد: اشتباكات بين فصائل متشددة في شمال غرب سوريا
    * التلفزيون السوري: الحكومة مستعدة لمبادلة سجناء مع الجماعات
المسلحة
    * إردوغان: الهدف إقامة منطقة آمنة داخل سوريا بعد عملية الرقة
    * إردوغان يدين قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة ويصفه
بالاستفزاز
    * السيسي: مصر مستعدة لدعم قدرات الجيش اللبناني
    * جوتيريش: فياض هو "الرجل المناسب" لمنصب مبعوث الأمم المتحدة
في ليبيا
    * وزير إسرائيلي يعلن معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية
عشية زيارته لأمريكا

أهم الأنباء العالمية
    * هيومن رايتس ووتش: باكستان "أجبرت" مئات آلاف اللاجئين
الأفغان على العودة
    * الصين مستاءة من بحث مسألة جزر متنازع عليها في اجتماع بين
آبي وترامب
    * كوريا الشمالية: نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد بقدرات نووية
    * الكرملين: حديث عن اجتماع محتمل بين بوتين وترامب قبل يوليو
    * المفوضية الأوروبية تتوقع تراجع نمو منطقة اليورو هذا العام

السعودية
    * هيئة السوق المالية تقر طرح شركتين جديدتين بالسوق الموازية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.5% إلى 7059.6  نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * التضخم الأساسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات
    * لاجارد تقول مصر تحرز تقدما جيدا في برنامج صندوق النقد
    * مصر تبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 1.092 مليار دولار
    * العائد على السندات المصرية لأجل 5 و10 سنوات ينخفض في عطاء
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.41% إلى 12740.05 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * تسلا تستهدف الشرق الأوسط انطلاقا من دبي
    * رئيس مجلس الإدارة: شعاع دبي تتطلع لعمليات استحواذ
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.14% إلى 4563.98 نقطة في الإغلاق
السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.75% إلى 3637.55 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * وزير النفط الكويتي: أسعار النفط سترتفع مع زيادة الالتزام
باتفاق خفض الإنتاج
    * الكويت تعتزم زيادة حصة المنتج المحلي في المشاريع النفطية
    * بنك الكويت الوطني: الوطني للاستثمار تقوم بإدارة الإصدار
السيادي لدولة الكويت بالدولار
    * مؤشر الكويت يرتفع 0.29% إلى 6656.85 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +142.79    +0.70%        20412.16 نقطة
ستاندرد آند بورز    +12.15        +0.52%        2328.25
ناسداك            +29.829    +0.52%      5763.956
ستوكس 600        +2.74      +0.75%        370.13
نيكي (الساعة ‭0402‬ جمت اليوم الثلاثاء)
            ‭-‬131.03‭‭‭‭    ‬-‭‬‬‬‬‬‬‬0.67%        19328.12

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.23          +0.12%        53.05
دولار/برميل
برنت            +0.14          +0.25%        55.73

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0605-1.0607   دولار
الدولار/الين        113.49-113.52   ين
الاسترليني/الدولار    1.2531-1.2537   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1227.24-1227.39 دولار

 (إعداد هالة لطفي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 