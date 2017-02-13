وكالة: 12.3 مليار دولار تدفقات على بنوك مصر منذ التعويم

القاهرة 13 فبراير شباط (رويترز) - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بالبنك المركزي المصري قوله اليوم الاثنين إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى المصدر الذي لم تسمه أن حصيلة البنوك اليوم فقط بلغت 635 مليون دولار.

وقال "معدلات التنازل على الدولار من قبل حائزي ومكتنزي الدولار تتزايد يوما بعد يوم حيث تجاوزت يوم الخميس الماضي وحده حاجز 550 مليون دولار."

وبلغ سعر الجنيه المصري نحو 17 جنيها للدولار اليوم من حوالي 19.5 جنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف.