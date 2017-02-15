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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 15, 2017 4:21am GMT
 
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الأربعاء 15 فبراير شباط
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * ترامب يدعم السلام بالشرق الأوسط حتى إذا لم يتضمن حل
الدولتين
    * طائرات روسية تقصف مدينة درعا بعد مكاسب للمعارضة السورية
    * فرنسا تريد إجراء في مجلس الأمن بشأن استخدام أسلحة كيماوية
في سوريا
    * يلدريم: الباب السورية باتت إلى حد بعيد تحت سيطرة المعارضة
المدعومة من تركيا
    * مقتل العشرات في قتال بين فصائل متشددة في سوريا
    * رئيس وزراء تونس يرفض انتقادات بشأن ترحيل مهاجرين
    * بيان: الإفراج عن 13 مصريا خطفوا في شرق ليبيا
    * إلغاء اجتماع ألماني إسرائيلي وسط خلاف على المستوطنات
    * نتنياهو لا يريد "أي ثغرات" خلال محادثاته مع ترامب في البيت
الأبيض
    * الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان والكويت
    * وكالة: اعتقال أكثر من 500 في عمليات استهدفت حزب العمال
الكردستاني
    * مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل الالتزام بالاتفاق
النووي

أهم الأنباء العالمية
    * متحدث: أعضاء البرلمان الفرنسي المحافظون يؤيدون فيون
    * يونهاب: مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في
ماليزيا
    * أمريكا تطلب إجراء دوليا ضد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية
    * الأمم المتحدة: جنود الكونجو قتلوا 101 شخص على الأقل خلال
أيام
    * وزير بريطاني: من غير المرجح تفعيل المادة 50 خلال قمة
للاتحاد الأوروبي في مارس
    * الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب إصدار أمر اعتقال لرئيس
سامسونج
    * إنتاج النفط الصخري الأمريكي المتوقع في مارس الأعلى في 10
أشهر

السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 7032.7 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مسؤول: مصر جذبت 2.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في الأسهم
وأذون الخزانة خلال 3 أشهر
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.85% إلى 12503.7 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * دريك آند سكل بدبي تعلن خطة تحول مع استمرار نزيف الخسائر
    * صافي ربح إعمار العقارية بدبي يرتفع 56% في الربع/4 من 2016 
    * تراجع صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 4.7% في الربع/4
    * تراجع أرباح دو للاتصالات الإماراتية 20% في الربع/4
    * دانة غاز الإماراتية تفوز بحكم في نزاع مع حكومة كردستان
العراق
    * مؤشر أبوظبي يزيد 0.19% إلى 4572.57 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يصعد 0.42% إلى 3652.82 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * أدبتيو تجمع 26.6% من أسهم أمريكانا الكويتية ضمن الاستحواذ
الإلزامي
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.42% إلى 6751.37 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +92.25        +0.45%        20504.41 نقطة
ستاندرد آند بورز    +9.33        +0.40%        2337.58
ناسداك            +18.616    +0.32%      5782.572
ستوكس 600        +0.07      +0.02%        370.20
نيكي (الساعة 0413 جمت اليوم الأربعاء)
            +197.77 ‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬+1.03%        19436.75

النفط (الساعة 0413 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.31          -0.58%        52.89
دولار/برميل
برنت            -0.25          -0.45%        55.72

العملات والذهب (الساعة 0413 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0586-1.0587   دولار
الدولار/الين        114.25-114.27   ين
الاسترليني/الدولار    1.2469-1.2472   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1226.26-1227.03 دولار

 (إعداد هالة لطفي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 