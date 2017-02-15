الأربعاء 15 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * ترامب يدعم السلام بالشرق الأوسط حتى إذا لم يتضمن حل الدولتين * طائرات روسية تقصف مدينة درعا بعد مكاسب للمعارضة السورية * فرنسا تريد إجراء في مجلس الأمن بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا * يلدريم: الباب السورية باتت إلى حد بعيد تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا * مقتل العشرات في قتال بين فصائل متشددة في سوريا * رئيس وزراء تونس يرفض انتقادات بشأن ترحيل مهاجرين * بيان: الإفراج عن 13 مصريا خطفوا في شرق ليبيا * إلغاء اجتماع ألماني إسرائيلي وسط خلاف على المستوطنات * نتنياهو لا يريد "أي ثغرات" خلال محادثاته مع ترامب في البيت الأبيض * الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان والكويت * وكالة: اعتقال أكثر من 500 في عمليات استهدفت حزب العمال الكردستاني * مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تواصل الالتزام بالاتفاق النووي أهم الأنباء العالمية * متحدث: أعضاء البرلمان الفرنسي المحافظون يؤيدون فيون * يونهاب: مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا * أمريكا تطلب إجراء دوليا ضد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية * الأمم المتحدة: جنود الكونجو قتلوا 101 شخص على الأقل خلال أيام * وزير بريطاني: من غير المرجح تفعيل المادة 50 خلال قمة للاتحاد الأوروبي في مارس * الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب إصدار أمر اعتقال لرئيس سامسونج * إنتاج النفط الصخري الأمريكي المتوقع في مارس الأعلى في 10 أشهر السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.4% إلى 7032.7 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مسؤول: مصر جذبت 2.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في الأسهم وأذون الخزانة خلال 3 أشهر * مؤشر البورصة ينخفض 1.85% إلى 12503.7 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * دريك آند سكل بدبي تعلن خطة تحول مع استمرار نزيف الخسائر * صافي ربح إعمار العقارية بدبي يرتفع 56% في الربع/4 من 2016 * تراجع صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 4.7% في الربع/4 * تراجع أرباح دو للاتصالات الإماراتية 20% في الربع/4 * دانة غاز الإماراتية تفوز بحكم في نزاع مع حكومة كردستان العراق * مؤشر أبوظبي يزيد 0.19% إلى 4572.57 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يصعد 0.42% إلى 3652.82 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * أدبتيو تجمع 26.6% من أسهم أمريكانا الكويتية ضمن الاستحواذ الإلزامي * مؤشر البورصة يرتفع 1.42% إلى 6751.37 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +92.25 +0.45% 20504.41 نقطة ستاندرد آند بورز +9.33 +0.40% 2337.58 ناسداك +18.616 +0.32% 5782.572 ستوكس 600 +0.07 +0.02% 370.20 نيكي (الساعة 0413 جمت اليوم الأربعاء) +197.77 ‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬+1.03% 19436.75 النفط (الساعة 0413 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.31 -0.58% 52.89 دولار/برميل برنت -0.25 -0.45% 55.72 العملات والذهب (الساعة 0413 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0586-1.0587 دولار الدولار/الين 114.25-114.27 ين الاسترليني/الدولار 1.2469-1.2472 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1226.26-1227.03 دولار (إعداد هالة لطفي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)