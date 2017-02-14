تنامي الطلب على العملة وأدوات الدين المصرية مع تقدم الإصلاحات

من أسماء الشريف

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - تشير الزيادة المطردة في قيمة الجنيه المصري وهبوط عائدات السندات الحكومية إلى أن الأسواق المالية في مصر ربما بدأت تتحسن بعد الإجراء الحاسم الذي أخذه البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء للدولار.

وارتفع الجنيه ببقوة إلى 16.6 جنيه للدولار اليوم الثلاثاء مسجلا أقوى سعر له في 13 أسبوعا ليبتعد كثيرا عن أدنى مستوى له بعد التعويم 19.8 جنيه الذي سجله في 21 ديسمبر كانون الأول.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة أساس في أوائل نوفمبر تشرين الثاني وهو ما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة على اتفاق تمويل لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في وقت لاحق من ذلك الشهر.

ومنذ ذلك الحين انكمشت السوق السوداء للدولار بشكل كبير بعدما أصبحت أقل إغراء ليتجه الناس إلى تحويل العملة الصعبة من خلال النظام المصرفي.

وتزايدت أيضا التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين نزحوا بفعل انتفاضة 2011 وما أعقبها من عدم استقرار بينما نمت التحويلات الدولارية للمصريين في الخارج بقوة.

وقال مصرفي في القاهرة معلقا على زيادة التدفقات الدولارية "(التحويلات)... كانت تتجه إلى السوق السوداء لكنها الآن تحولت إلى النظام المصرفي."