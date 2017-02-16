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صباح الخير من رويترز

Thu Feb 16, 2017 4:30am GMT
 
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الخميس 16 فبراير شباط
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * ترامب يتحاشى الالتزام بإقامة دولة فلسطينية خلال لقائه
بنتنياهو
    * موافقة فصائل ليبية على خارطة طريق للسلام برعاية مصرية
    * روحاني يبدأ جولة إقليمية تشمل سلطنة عمان والكويت
    * وفاة سفير الإمارات في أفغانستان متأثرا بجروح أصيب بها في
انفجار
    * المعارضة السورية تريد مناقشة الانتقال السياسي في جنيف
    * مسؤول: توقع نمو إنتاج نفط ليبيا إلى 1.2 مليون ب/ي في أغسطس

أهم الأنباء العالمية
    * وزير الدفاع الأمريكي: حلف الأطلسي "حجر الأساس" في العلاقات
مع أوروبا
    * انخفاض التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا لأول مرة منذ
2013
    * الصين تتم استثمار 1.15 تريليون دولار في مشروعات بنهاية
2016
    * استطلاع-الحماية التجارية ومخاطر السياسة يهددان انتعاش
منطقة اليورو

السعودية
    * سافكو توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف/2 من 2016
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.58% إلى 7073.69 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * الحكومة تأمل بالاكتفاء الذاتي من الغاز 2018 وبدء التصدير
2020
    * الحكومة ترفع توقعاتها لعجز الموازنة في 2016-2017
    * بنك مصر يحصل على 80 مليون دولار من قرض يرتبه كريدي سويس
ويرجيء قرض أبوظبي الإسلامي
    * مؤشر البورصة يهبط 0.44% إلى 12448.35 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.53% إلى 4596.69 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.21% إلى 3645.01 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * توقع افتتاح مشروع طاقة شمسية في 2020-2021 لسد 15% من
استهلاك قطاع النفط
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.94% إلى 6814.81 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +107.45    +0.52%        20611.86 نقطة
ستاندرد آند بورز    +11.67        +0.50%        2349.25
ناسداك            +36.87     +0.64%      5819.44
ستوكس 600        +16.12     +0.53%        3073.41
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
            - 109.19‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬-0.56%        19329.90

النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        -0.04          -0.08%        53.07
دولار/برميل
برنت            +0.02          +0.02%        55.76

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0618-1.0614   دولار
الدولار/الين        113.88-113.85   ين
الاسترليني/الدولار    1.2463-1.2460   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1235.28-1234.51 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
 