الأحد 19 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * التحالف يبلغ سكان غرب الموصل إن معركة على وشك أن تبدأ * الأمم المتحدة: معركة استعادة غرب الموصل قد تشهد حصارا ونزوحا جماعيا * مراقبون: قوات سورية تهاجم مناطق للمعارضة في حمص ودرعا ودمشق * صحيفة:تركيا رسمت للولايات المتحدة خطتين للهجوم على الرقة السورية * عون: أي تهديدات إسرائيلية للسيادة اللبنانية ستجد الرد المناسب * استقالة مسؤولين كبيرين بالمحاكم العسكرية في جنوب السودان * وفاة رجل الدين المصري الكفيف عمر عبد الرحمن بسجن في أمريكا * وزير الدفاع الأمريكي يزور الإمارات في أول جولة بالشرق الأوسط * ابنا ترامب يفتتحان ملعبا للجولف في دبي أهم الأنباء العالمية * استطلاع:ثلثا الناخبين الفرنسيين يرغبون في تخلي فيون عن ترشيح نفسه * سياسي هولندي يبدأ حملته الانتخابية بالتعهد بالقضاء على "الحثالة المغاربة" * بنس ينقل تحيات ترامب ويؤكد التزام أمريكا بدعم أوروبا * مسؤولون: لا تغيير في سياسة روسيا تجاه أمريكا بعد تولي ترامب * أمريكا تحث بكين على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية * صحيفة: فرنسا تحذر أمريكا من إضعاف أوروبا * صحيفة: مسؤولون بريطانيون يعتقدون أن روسيا تقف وراء مؤامرة في الجبل الأسود * مقتل 19 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة في جبال الإنديز بالأرجنتين * قتيل و20 مصابا في خروج قطار عن القضبان في بلجيكا * إلغاء إطلاق صاروخ فالكون 9 قبل ثوان من الموعد المحدد * السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.81% إلى 7131.27 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مؤشر البورصة يرتفع 1.64% إلى 12651.97 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.01% إلى 4643.21 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 0.16% إلى 3650.76 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.14% إلى 6824.49 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +107.45 +0.52% 20611.86 نقطة ستاندرد آند بورز +11.67 +0.50% 2349.25 ناسداك +36.87 +0.64% 5819.44 ستوكس 600 +16.12 +0.53% 3073.41 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) - 109.19‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬-0.56% 19329.90 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -0.04 -0.08% 53.07 دولار/برميل برنت +0.02 +0.02% 55.76 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0618-1.0614 دولار الدولار/الين 113.88-113.85 ين الاسترليني/الدولار 1.2463-1.2460 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1235.28-1234.51 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)