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صباح الخير من رويترز

Tue Feb 21, 2017 4:33am GMT
 
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الثلاثاء 21 فبراير شباط
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * تونس ومصر والجزائر تتفق على إحياء الحوار بين الفرقاء
الليبيين
    * تعرض موكب رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة
لإطلاق نار في طرابلس
    * القوات العراقية تشق طريقها نحو مطار الموصل
    * وزير الدفاع الأمريكي: لسنا في العراق من أجل النفط
    * مسؤول حكومي: مناطق من جنوب السودان تعاني المجاعة
    * محكمة مصرية تسدل الستار على مذبحة استاد بورسعيد بتأييد
إعدام 10 أشخاص
    * بدء محاكمة جنود أتراك بتهمة محاولة اغتيال إردوغان
    * وزارة: تركيا تحتجز أكثر من 1500 شخص للاشتباه في صلاتهم
بمتشددين
    * الجيش التركي يقول إنه قتل 34 مسلحا كرديا في شمال العراق
    * وكالة: ميركل تلغي زيارة إلى الجزائر جراء مرض بوتفليقة

أهم الأنباء العالمية
    * الكرملين: خطة السلام الأوكرانية التي طرحها برلماني ’سخيفة’
    * مئات المهاجرين يعبرون إلى جيب سبتة الإسباني في ثاني موجة
في 3 أيام
    * رئيس وزراء ماليزيا: سنلتزم الحياد في تحقيق مقتل كيم جونج
نام
    * مصدر وتقرير إعلامي: نجل كيم جون نام يصل إلى كوالالمبور
اليوم
    * بنس: ترامب ملتزم تماما بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
    * روسيا ستبدأ في تسليم طائرات هليكوبتر للهند في 2018
    * مقتل العشرات في عاصفة ثلجية وعواصف ممطرة بأفغانستان    

السعودية
    * وول ستريت جورنال: السعودية تفضل نيويورك لطرح أسهم أرامكو
    * صادرات النفط السعودية تهبط إلى 8.014 مليون ب/ي في ديسمبر
    * زين السعودية تسدد غرامة 219.5 مليون ريال لموبايلي 
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.96% إلى 7071.9 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر يقترح توزيع 0.86 جنيه
للسهم عن أرباح 2016
    * مؤشر البورصة يهبط 0.84% إلى 12444.2 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * أبوظبي تمنح سي.إي.إف.سي الصينية 4% في امتياز نفطي مقابل
900 مليون دولار
    * دانة غاز الإماراتية تعدل نتائج 2016 بالخفض إلى خسارة صافية
88 مليون دولار
    * مسؤول: مركز دبي المالي العالمي قد يتجاوز بعض أهدافه بحلول
2024
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.88% إلى 4580.22 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.15 إلى 3603.98 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * صحيفة: الكويت تعين بستكي عضوا منتدبا جديدا للهيئة العامة
للاستثمار
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.16% إلى 6779.83 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +107.45    +0.52%        20611.86 نقطة
ستاندرد آند بورز    +11.67        +0.50%        2349.25
ناسداك            +36.87     +0.64%      5819.44
ستوكس 600        +0.82         +0.22%        371.04
نيكي  (الساعة 0623 جمت اليوم الثلاثاء)
            +132.02‭‭‭        ‬‬+0.69%        19383.10

النفط (الساعة 0624 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        +0.29          +0.54%        53.69
دولار/برميل
برنت            0          0%        56.18

العملات والذهب (الساعة 0627 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار        1.0579-1.0582   دولار
الدولار/الين        113.67-113.68   ين
الاسترليني/الدولار    1.2440-1.2445   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1232.96-1233.14 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 