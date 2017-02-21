صحيفة: مصر تخفض سعر اليورو الجمركي إلى 17 جنيها

القاهرة 21 فبراير شباط (رويترز) - خفضت مصر سعر اليورو الجمركي إلى 17 جنيها لمدة شهر من 19 جنيها سابقا وذلك بعد أن خفضت الاسبوع الماضي سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها وسط حالة من الغلاء الفاحش في أسعار السلع والمنتجات أدت إلى ركود في النشاط التجاري.

ونقلت صحيفة المال الاقتصادية المحلية اليوم عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن مصلحة الجمارك بدأت العمل منذ أمس الاثنين بالسعر الجديد لليورو بعد مطالبة المستوردين باليورو بالمساواة في المعاملة الجمركية مع المتعاملين بالدولار.

والدولار أو اليورو الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم بالعملة الأجنبية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة فى الجمارك.

وكان السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي هو تعافي الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 17 بالمئة منذ أواخر يناير كانون الثاني وحتى اليوم ليصل إلى 15.75 جنيه للدولار في بعض البنوك.