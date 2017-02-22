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صباح الخير من رويترز

Wed Feb 22, 2017 6:26am GMT
 
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الأربعاء 22 فبراير شباط
    
أهم الأنباء الإقليمية
    * الأمم المتحدة: محادثات جنيف تركز على عملية الانتقال في
سوريا
    * مصر توثق علاقاتها مع حماس بهدف تأمين سيناء
    * السجن 18 شهرا لجندي إسرائيلي قتل مهاجما فلسطينيا جريحا
    * الأمم المتحدة تقول محاكمة سيف الإسلام القذافي غير نزيهة
    * العثور على 74 جثة لمهاجرين على شاطئ غرب ليبيا
    * مؤسسة النفط الليبية وروسنفت توقعان اتفاقا لشراء النفط
    * يلدريم: تركيا ترى الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر تفهما
بشأن كولن
    * الجيش التركي: مقتل 44 من مسلحي الدولة الإسلامية في سوريا
    * إيران توقع عقدا مع روسيا لبيع 100 ألف ب/ي من النفط

أهم الأنباء العالمية
    * اعتقال 3 في فرنسا للاشتباه بأنهم يريدون القتال في سوريا أو
التخطيط لهجوم
    * الأمم المتحدة: 1.4 مليون طفل يواجهون خطر الموت الوشيك في
مجاعات
    * مفجرون انتحاريون يقتلون خمسة أشخاص في هجوم على محكمة
بباكستان
    * ماليزيا تقول إنها لم تتوصل بعد لسبب وفاة أخي زعيم كوريا
الشمالية
    * رئيس المفوضية الأوروبية: فاتورة انفصال بريطانيا ستكون
باهظة جدا
    * ألمانيا وفرنسا تريدان تخفيف قواعد حقوق الانسان للحد من
اللاجئين
    * رئيس أذربيجان يعين زوجته نائبة له
    * الرئاسة النيجيرية: لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن صحة بخاري
    * الصين تعارض الدوريات البحرية الأمريكية في بحر الصين
الجنوبي
    * سفير المكسيك المقبل في واشنطن يصف التعامل مع بلاده بأنه
"غير مقبول"

السعودية
    * مصادر: 6 بنوك تنافس على دور في طرح أرامكو ببورصة الرياض
    * مصادر: البريد السعودي يطلب من بنوك محلية عروضا لتقديم
المشورة في خصخصة المؤسسة
    * مصادر: السعودية تطلب التقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك دولية
بالدولار
    * زين السعودية تحصل على ترخيص موحد للاتصالات
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.2% إلى 7057.8 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * المركزي المصري يتفق مع المستثمرين على تسوية خطوط ائتمان
سابقة على التعويم
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.72% إلى 12657.82 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * عقود دفاعية قيمتها 1.1 مليار دولار في اليوم الثالث من معرض
أبوظبي
    * الإمارات تحدد رسوم حق الامتياز لشركة اتصالات عن 2017-2021
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.6% إلى 4607.69 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 1.22% إلى 3560.04 نقطة في الإغلاق السابق

 الكويت
    * الكويت تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4.75
مليون ب/ي بحلول 2040
    * أرباح أريد الكويتية تقفز 75% في 2016
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.2% إلى 6766.36 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +118.95    +0.58%        20743.00 نقطة
ستاندرد آند بورز    +14.22        +0.60%        2365.38
ناسداك            +27.371    +0.47%      5865.949
ستوكس 600        +2.36         +0.64%        373.40
نيكي  (مستوى الإغلاق اليوم الأربعاء)
            -1.57  ‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬-0.01%        19379.87

النفط (الساعة 0616 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.19          +0.35%        54.52
دولار/برميل
برنت            +0.24          +0.42%        56.90

العملات والذهب (الساعة 0616 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0540-1.0536   دولار
الدولار/الين        113.57-113.54   ين
الاسترليني/الدولار    1.2502-1.2501   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1234.35-1234.21 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 