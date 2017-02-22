رئيس اتحاد الصناعات المصرية: اتفقنا مع المركزي على خفض فائدة قروض الشركات إلى 12%

القاهرة 22 فبراير شباط (رويترز) - قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية اليوم الثلاثاء إن الاتحاد اتفق مع البنك المركزي على خفض الفائدة على قروض الشركات التي يقل حجم أعمالها عن مليار جنيه (63.5 مليون دولار) إلى 12 بالمئة لتخفيف أعبائها.

وأضاف السويدي في مؤتمر صحفي أنه تم الاتفاق أيضا مع المركزي على سعر فائدة يبلغ 12 بالمئة لقروض الشركات العاملة في صناعة الدواجن والأسماك واللحوم أيا كان حجم أعمالها وذلك بهدف تقليل التكلفة على المنتج وبالتالي خفض السعر للمستهلك.

وقال إن الاتحاد توصل إلى هذا الاتفاق في اجتماع مع البنك المركزي الأسبوع الماضي وإن المركزي يعكف حاليا على إعداد قرارات تنفيذية للبنوك لتفعيل الاتفاق.

ويبلغ متوسط الفائدة المصرفية على قروض الشركات حاليا نحو 17 بالمئة.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. ووصل معدل التضخم الأساسي لنحو 31 بالمئة في يناير كانون الثاني مسجلا أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الانترنت.

وأدى غلاء الأسعار إلى ركود في النشاط التجاري .

وردا على سؤال عن مشكلة الغرامات على المصانع المتوقفة عن تسديد مستحقات استهلاك الغاز الطبيعي منذ عام 2011 قال السويدي "فيما يتعلق بالفوائد فسيتم تجنيبها حتى ينظر فيها بقرار شامل. وبالنسبة للمحاسبة الحالية للمستثمرين ستتم بدون فرض أي غرامات (عن الفترة السابقة)."

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالبنك المركزي للتعقيب.

(الدولار = 15.75 جنيه مصري)