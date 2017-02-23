الخميس 23 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * مصادر: بريطاني فجر نفسه في العراق حصل على تعويض عن سجنه في جوانتانامو. * متحدث باسم الرئيس التركي: إردوغان وترامب قد يجتمعا قبل مايو. * ماليزيا: دبلوماسي بين المشتبه بهم في مقتل أخي زعيم كوريا الشمالية. * متحدث باسم إردوغان يدعو إسرائيل لوقف "المستوطنات غير المشروعة". * لافروف: موسكو تنتظر مقترحات أمريكية بشأن تعاون في سوريا. * البابا فرنسيس يحث على تقديم مساعدات عاجلة للجياع في جنوب السودان. * قوات سوريا الديمقراطية تدخل دير الزور. أهم الأنباء العالمية * الفلبين توبخ العفو الدولية لوصفها جدول أعمال دوتيرتي بأنه "سام". * مسؤولون ألمان: وجود مسلح في مدرسة "إنذار كاذب". * قائد بالحرس الثوري يقول إيران مستعدة لتوجيه "صفعة على الوجه" لأمريكا. * متحدث: تركيا تريد خطوات أوروبية لإعفاء مواطنيها من تأشيرة السفر. * عقود دفاعية بأكثر من 900 مليون دولار في اليوم الرابع من معرض آيدكس. * مسؤول تركي: السيطرة على مدينة الباب السورية مهمة لعملية الرقة. * رئيس قبرص يأسف لقرار زعيم القبارصة الأتراك عدم حضور المحادثات. * كوريا الجنوبية تؤكد تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة للبط. * وزير العدل: جنوب أفريقيا لا تزال تعتزم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. السعودية * مصدر: أرامكو تطلب مساعدة مورجان ستانلي وجيه.بي مورجان في الطرح. * موبايلي السعودية تحصل على ترخيص موحد لتقديم جميع خدمات الاتصالات. * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 7062.85 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * رئيس اتحاد الصناعات المصرية: اتفقنا مع المركزي على خفض فائدة قروض الشركات إلى 12%. * مؤشر البورصة يتراجع 2.03% إلى 12401.09 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * أدنوك توقع اتفاقا مدته 10 سنوات مع فيتول لبيع غاز البترول المسال. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.65% إلى 4637.52 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يصعد 2.42% إلى 3646.08 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بورصة الكويت تطرح قواعد تداول الأسهم غير المدرجة لإبداء الآراء. * مؤشر البورصة يرتفع 0.39% إلى 6792.73 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +32.60 +0.16% 20775.60 نقطة ستاندرد آند بورز -2.56 -0.11% 2362.82 ناسداك -5.323 -0.09% 5860.63 ستوكس 600 -0.02 -0.01% 373.38 نيكي (الساعة ‭4.30‬ جمت اليوم الخميس) -‭04‬.‭44‬ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬-‭23‬.‭0‬% ‭335.8319‬ النفط (الساعة ‭4.30‬ جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.49 +0.91% ‭54.08‬ دولار/برميل برنت +0.49 +0.88% 56.33 العملات والذهب (الساعة ‭4.30‬ جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0562-1.0563 دولار الدولار/الين 113.25-113.27 ين الاسترليني/الدولار 1.2451-1.2454 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1236.71-1237.48 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)