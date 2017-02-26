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صباح الخير من رويترز

Sun Feb 26, 2017 4:31am GMT
 
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الأحد 26 فبراير شباط
    
    أهم الأنباء الإقليمية
    * القوات العراقية تواصل التوغل في غرب الموصل ومدنيون يفرون
    * مقتل عشرات من قوات الأمن السورية في حمص والحكومة ترد
بضربات جوية
    * الأمم المتحدة: هجوم حمص محاولة لإحباط محادثات السلام
السورية
    * الحكومة السورية تطالب المعارضة بإدانة هجمات حمص
    * المعارضة السورية تشير إلى أن قوات الأمن قد تكون وراء هجوم
حمص
    * وزير الخارجية السعودي يبدأ زيارة نادرة لبغداد
    * مسؤول بالخارجية العراقية: السعودية ستعين سفيرا جديدا لدى
العراق
    * السيسي يجتمع مع كبار المسؤولين لبحث نزوح مسيحيين من سيناء
    * العاهل المغربي يطالب الأمم المتحدة بأخذ إجراءات إزاء
الصحراء الغربية
    * رئيس وزراء تونس يقيل وزيرا بعد يوم من تلويحه بالاستقالة
    * يلدريم يدعو الناخبين الأتراك لتأييد التعديلات الدستورية في
استفتاء أبريل
    * مصر تعبر عن انزعاجها من استمرار تعليق بريطانيا للرحلات
الجوية
    * محكمة مصرية تبرئ مسؤولا كبيرا من عهد مبارك من تهم بالفساد

     أهم الأنباء العالمية
    * رجل يدهس حشدا في بلدة ألمانية ومقتل شخص
    * الحزب الديمقراطي الأمريكي يختار توم بيريز زعيما جديدا له
    * استطلاع يظهر تعادلا بين محافظي ميركل والديمقراطيين
الاشتراكيين قبل الانتخابات
    * فرنسا تضع شخصين قيد تحقيق رسمي بتهمة التخطيط لهجمات
    * حكومة مالي وجماعات مسلحة تتفق على عودة السلطات إلى شمال
البلاد
    * موجابي: لن أفرض خليفة لي وتقاعدي بيد الحزب
    * ماليزيا ستفتش صالة بمطار بحثا عن كيماويات بعد مقتل كيم
جونج نام
    * ميركل: يجب الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي في حلف الأطلسي
    * أولوند يرد على تصريحات ترامب عن باريس
    * معارضون فلبينيون يحولون إحياء حدث تاريخي لمسيرة احتجاجية

    
    السعودية
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.24% إلى 7046.17 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.29% إلى 12240.53 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.34% إلى 4653.39 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.33% إلى 3633.91 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.25% إلى 6809.78 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +11.44     +0.05%        20821.76 نقطة
ستاندرد آند بورز    +3.53        +0.15%        2367.34
ناسداك            +9.799     +0.17%      5845.306
ستوكس 600        -2.84         -0.76%        370.01
نيكي  (مستويات الإغلاق السابق)
            -‭‭‭‭04‬‬‬‬.‭‭‭‭44‬‬‬‬  ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭   
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬-‭‭‭‭23‬‬‬‬.‭‭‭‭0‬‬‬‬%    ‭‭‭‭335.8319‬‬‬‬

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        -0.46          +0.80%           53.99
دولار/برميل
برنت            -0.59          -1.04%        55.99

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0559-1.0565   دولار
الدولار/الين        112.18-112.20   ين
الاسترليني/الدولار    1.2465-1.2470   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1256.56-1257.33 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 