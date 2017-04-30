مسؤول: مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند ‭16.5‬ جنيه لمدة شهر

القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز اليوم الأحد إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه دون تغيير وذلك لمدة شهر من أول مايو أيار.