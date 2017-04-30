مسؤول: مصر تبقي سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه لمدة شهر
القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) - قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية لرويترز اليوم الأحد إنه تقرر إبقاء سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه دون تغيير وذلك لمدة شهر من أول مايو أيار.
يحدد الدولار الجمركي قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
ويبلغ سعر العملة المصرية نحو 18.09 جنيه للدولار اليوم. (إعداد إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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